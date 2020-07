Star Wars Squadrons: Wird bewusst günstiger angeboten – EA über die Preisgestaltung

"Star Wars: Squadrons" erscheint Anfang Oktober.

Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Star Wars: Squadrons“ wurde bekannt gegeben, dass der Multiplayer-Titel zum Preis von rund 40 Euro ins Rennen geschickt wird.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts ging Blake Jorgensen, seines Zeichens CFO von Electronic Arts, noch einmal auf diese Entscheidung ein und wies darauf hin, dass es dem Unternehmen stets darum geht, den richtigen Preis bei einem entsprechenden Gegenwert zu bieten. So wurde zuletzt beispielsweise auch „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ etwas günstiger angeboten, um die Einstiegshürde möglichst gering zu halten.

EA entscheidet bei der Preisgestaltung von Spiel zu Spiel

„Wir haben einen Blick auf unsere Spiele und möchten gewährleisten, dass wir unseren Spielern den größten Nutzen bieten. Alle Spiele verfügen über einen anderen Umfang. Und die meisten unserer Titel haben im Moment einen riesigen Umfang. Wir haben Squadrons so konzipiert, dass es sich wirklich auf das konzentriert, was die Verbraucher wollen. Es geht um ihre größte Fantasie, nämlich einen X-Wing, einen Tie-Fighter fliegen zu können und sich in einem Dogfight zu befinden“, so Jorgensen.

Zum Thema: Star Wars Squadrons: Massig Spielszenen zur Flug-Action – Keine PS5-Version geplant

Und weiter: „Es hat also nicht die Bandbreite einiger unserer anderen Spiele. Dennoch ist es ein unglaubliches Spiel. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Preis etwas niedriger anzusetzen, um so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu ermöglichen, die diese Star Wars-Fantasie haben.“

„Star Wars: Squadrons“ erscheint am 2. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One und die PS4.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Squadrons