Ghost of Tsushima: Großes Update angekündigt – Multiplayer, neuer Spielmodus und mehr

Stürzt euch mit bis zu vier Mitspielern in die Schlachten der japanischen Insel Tsushima.

Sucker Punch gab heute bekannt, wann das nächste Update für das feudale Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ erscheint und welche neuen Inhalte euch erwarten. Das Update wird euch kostenlos zur Verfügung stehen und äußerst groß ausfallen. Zu diesem Anlass solltet ihr euch schon einmal den 16. Oktober im Kalender fett markieren.

Unter anderem kommt dadurch der heiß ersehnte Multiplayer Modus namens „Legends“ ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine kooperative Multiplayer-Erweiterung, die allen Käufern von „Ghost of Tsushima“ zur Verfügung gestellt wird. Auch von Mikrotransaktionen werdet ihr verschont bleiben.

Sobald ihr Update 1.1 heruntergeladen habt, könnt ihr euch „Legends“ im PlayStation-Store kostenfrei herunterladen. Lediglich eine Plus-Mitgliedschlaft wird benötigt.

Im Multiplayer-Modus werdet ihr unter vier verschiedenen Klassen auswählen können:

Samurai: Diese eignen sich vor allem für einen offenen Schlagabtausch.

Jäger: Wer lieber aus der Ferne angreift, sollte sich für den Jäger entscheiden.

Rōnin: Spieler dieser Klasse verfügen über die Fähigkeit, Teammitglieder wiederzubeleben und einen Geisterhund zu beschwören.

Assassine: Ein Assassin kann sich durch die Spielwelt teleportieren und mit einem einzigen Angriff enormen Schaden verteilen.

Euch stehen drei verschiedene Missionstypen zur Verfügung. Bei den Story-Missionen stürzt ihr euch zu zweit in die Schlacht, in denen sagenhafte Ereignisse der Insel Tsushima thematisiert werden. Ihr müsst stets höhere Schwierigkeitssgrade freispielen, um unter anderem bessere Belohnungen zu erhalten und neuen Charakteren zu begegnen. In Überlebens-Missionen tretet ihr mit bis zu vier Spielern an, um euch zahlreichen Gegnerhorden zu stellen und dadurch verschiedene Ortschaften in Tsushima zu verteidigen.

Ein weiterer Modus namens „Raubzug“ wird ein paar Wochen später nachgereicht. Dabei handelt es sich um ein „dreiteiliges Abenteuer“, in dem ihr ebenfalls mit vier Spielern antretet und eng zusammenarbeiten müsst, um zu bestehen.

„Neues Spiel+“-Modus und weitere Features

Und damit ist es noch nicht getan: Neben dem umfangreichen Multiplayer-Modus erwartet euch zusätzlich der sogenannte „Neues Spiel+“-Modus. Dieser steht allen Gamern zur Verfügung, die das Hauptspiel vollendet haben. Mit all euren Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen könnt ihr ein neues Spiel starten und euch einem höheren Schwierigkeitssgrad stellen. Zudem erhaltet ihr zahlreiche neue Belohnungen, darunter ein Pferd mit knallroter Mähne oder weitere Trophäen.

Auch eine neue Blumenart mit dem Namen „Geistblume“ lässt sich in diesem Modus finden. Wenn ihr eine Aktivität bereits abgeschlossen habt, bekommt ihr statt der bereits erhaltenen Belohnung eine Geistblume. Diese könnt ihr beim Händler gegen verschiedenste Objekte eintauschen.

Darüber hinaus gibt es noch weitere neue Inhalte. Mit dem neuen Update stehen euch Rüstungsausstattungen zur Verfügung, die ein schnelleres Wechseln zwischen euren Ausrüstungen ermöglichen, eine Anzeige eurer Spieldauer beim jeweiligen Speicherstand und neue Funktionen im Fotomodus.

Den Trailer und zahlreiche Bilder des neuen Updates könnt ihr euch hier anschauen:

