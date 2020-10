Gotham Knights: Team soll an Superman-Spiel arbeiten – Gerücht

Nächstes Jahr erscheint mit "Gotham Knights" das neue Spiel von Warner Bros. Montreal. Doch angeblich soll das Studio bereits an einem weiteren Projekt arbeiten, einem Superman-Game.

Superman ist einer der Gegner in Rocksteadys kommendem "Suicide Squad"-Game.

Nach schier unzähligen Spekulationen kündigte Warner Bros. Montreal im Rahmen des DC FanDome-Events ihr kommendes Werk „Gotham Knights“ offiziell an. Obwohl das Spiel, in dem wir nach Batmans Tod in die Rollen seiner einstigen Sidekicks schlüpfen, erst kommendes Jahr erscheinen soll, kursieren aktuell bereits Meldungen über das nächste Projekt des Studios. Hierbei soll es sich angeblich um ein Superman-Videospiel handeln.

Nächste AAA-Produktion ein Open World-Superman-Game?

Dies berichtet zumindest The Arkham Channel (via Heroic Hollywood), die dafür auf aktuelle Stellenausschreibungen des Entwicklerstudios verweisen. Genauer befinde sich Warner Bros. Montreal derzeit unter anderem auf der Suche nach einem Senior Game Designer und einem Senior Gameplay/Animation Programmer. Aus der Tätigkeitsbeschreibung gehe hervor, dass der Senior Game Designer bei der Entwicklung eines „Third-Person Open World Action-Games“ helfen solle. In der Beschreibung des Senior Gamplay/Animation Progammers heißt es derweil, er werde an „einer neuen IP eines AAA-Titels“ beteiligt sein.

Dies kann natürlich vieles bedeuten und muss nicht zwangsweise auf ein Superman-Spiel hindeuten. Ebenso gut könnte es sich hierbei um ein anderes DC-Projekt handeln, etwa einen weiteren Ableger des „Batman: Arkham“-Universums, das Rocksteady mit seinem nächsten Spiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ erweitert will. Da in der Senior Gameplay/Animation Programmer-Stellenbeschreibung ebenfalls auf „Cross-Plattform Gameplay-Systeme“ verwiesen wird, könnte es sich bei diesem Projekt allerdings auch um „Gotham Knights“ selbst handeln.

In der Vergangenheit tauchten bekanntlich immer wieder Meldungen auf, Warner Bros. lasse in einem seiner Studios an einem Superman-Videospiel arbeiten. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte, wie nun auch dieses, bisher jedoch nicht: Weder Warner Bros. noch Warner Bros. Montreal äußerten sich bisher zu den aktuellen Meldungen, weshalb diese mit der nötigen Skepsis betrachtet werden sollten.

„Gotham Knights“ wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und den PC im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.

Wünscht ihr euch ein Superman-Videospiel von Warner Bros. Montreal?

