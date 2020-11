PS Plus Collection: Auch auf der PS4 nutzbar, aber nicht ohne PS5

Die PlayStation Plus Collection umfasst 20 Spiele.

Zum heutigen Launch der PS5 in einigen Ländern wurden mehrere Spiele veröffentlicht, die sich für ausgiebige Spielsessions eignen. Einen Überblick über das Launch-Lineup findet ihr in dieser Meldung.

Hinzu kommen PS4-Spiele, die auf der neuen Konsole den Kompatibilitätsanforderungen entsprechen, was für die meisten Games der PlayStation 4 gilt. Einige davon werden sogar ohne Zusatzkosten über die PS Plus Collection verteilt. Ihr benötigt lediglich eine aktive Mitgliedschaft, um sie auf der PS5 spielen zu können.

PS Plus Collection auch auf der PS4 nutzbar

Alternativ ist es möglich, die Spiele der PS Plus Collection auf der PlayStation 4 zu spielen. Dafür ist ein kleiner Umweg notwendig, wie unter anderem der Reddit-User Shiv4mmm berichtet.

Zunächst braucht ihr einen Zugang zu einer PS5, was hierzulande erst in der kommenden Woche möglich ist. Auf der neuen Konsole loggt ihr euch mit dem Account ein, den ihr auf eurer PS4 nutzt. Im Anschluss ruft ihr auf der Konsole den PlayStation Plus-Bereich auf, wählt die Collection und packt alle Spiele in die Bibliothek, die ihr haben möchtet.

Da die Spiele mit dem genutzten PSN-Account verknüpft sind, stehen sie im Anschluss auch auf der PS4 zur Verfügung, wenn ihr euch mit dem gleichen Profil auf der Last-Gen-Konsole einloggt.

Hier nochmals die einzelnen Schritte:

Loggt euch mit euren Account auf einer PS5 ein

Ruft in der PS Plus-Sektion die PlayStation Plus Collection auf

Packt die favorisierten Spiele in eure Bibliothek

Loggt euch mit demselben Account auf eurer PS4 ein und ladet die Spiele von der Bibliothek aus herunter

Der anfangs erwähnte Reddit-User scheint von der Möglichkeit sehr begeistert zu sein: „Ich habe gerade die PS Plus Collection-Spiele auf meiner PS5 heruntergeladen und bin wieder auf die PS4 umgestiegen. Und alle PS Plus Collection-Spiele werden jetzt in meiner PS4-Bibliothek angezeigt und können auch heruntergeladen werden. Das ist großartig.“ Eine Bestätigung gab es von weiteren Reddit-Usern.

Zum Thema

Welche Spiele in der PlayStation Plus Collection enthalten sind, erfahrt ihr in dieser Meldung. Insgesamt warten 20 Games auf euch. Laut Sony profitierten sie von der Game Boost-Funktion der PS5. Die Konsole wird hierzulande am 19. November 2020 auf den Markt gebracht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus Collection