PS5: Light-Show zum Launch der Next-Gen-Konsole

Sony feiert den Launch der PS5

Die PS5 kam heute in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern auf den Markt. Zelebriert wurde der Launch mit spektakulären Light-Shows, die an den Hauptquartieren des Unternehmens zu sehen waren.

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein konnten, wurde auf dem offiziellen PlayStation-Kanal auf Twitter ein kurzes Video veröffentlicht, das Ausschnitte aus einer der besagten Lichtershows zeigt. Anschauen könnt ihr euch den Clip nachfolgend:

The next generation of play is lighting up around the globe. #PS5 pic.twitter.com/hqP6FxI3OH — PlayStation (@PlayStation) November 11, 2020

Ein vergleichbares Video traf aus Japan ein, wo der Launch der PS5 heute ebenfalls erfolgte:

Auch auf Youtube wurden erste Videos veröffentlicht, die einen Teil der Launch-Shows von Sony zeigen. Zwei Beispiele seht ihr hier und hier.

Großangelegte Eröffnungsshows mit vielen Zuschauern waren in diesem Jahr nicht möglich, da aufgrund der COVID-19-Pandemie nach wie vor keine Menschenansammlungen möglich bzw. sinnvoll sind.

Hierzulande müssen sich die Käufer ohnehin eine weitere Woche gedulden. In Deutschland kommt die PS5 am 19. November 2020 auf den Markt. Ab dem Launchtag sollen weitere Online-Bestellungen angenommen werden. Ein Kauf in den Filialen der großen Ketten ist am Tag der Veröffentlichung nicht möglich.

Drohnen-Show von Microsoft

In dieser Woche kam nicht nur die PlayStation 5 auf den Markt. Auch erfolgte die Veröffentlichung der Xbox Series X und Xbox Series S. Begleitet wurde die Markteinführung von einer Drohnen-Show, die ihr euch im unten eingebundenen Video anschauen könnt.

Welche der neuen Konsolen in den kommenden Jahren die meisten Abnehmer finden wird, werden wir wohl nie erfahren. Microsofts Phil Spencer erklärte in dieser Woche, dass das Unternehmen auch in der neuen Konsolengeneration keine Verkaufszahlen nennen möchte.

