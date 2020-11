PS5 vs. Xbox Series: Sonys US-Werbespots waren dreimal erfolgreicher

Eine kürzlich veröffentlichte Statistik verdeutlicht den Erfolg von Sonys Werbemaßnahmen im amerikanischen Fernsehen. Besonders mit dem Werbespot "Play has no Limits" konnte eine gigantische Reichweite erzielt werden.

Sony konnte rund 700 Millionen Impressionen generieren.

Für den erfolgreichen Launch der PS5 hat Sony enorm viel Geld in die Hand genommen. Die Werbeanzeigen des japanischen Unternehmens wurden insgesamt fast genau so oft angeschaut, wie die Werbung der restlichen Branche zusammen.

Dies verdeutlicht eine kürzlich veröffentlichte Statistik von iSpot.tv und VentureBeat. Unter anderem erfahren wir dort, dass die Werbung von Sony zwischen dem 16. Oktober und dem 15. November im amerikanischen Fernsehen sagenhafte 700 Millionen Impressionen generiert hat.

Der meistgesehene Werbespot war hierbei „Play has no Limits„, welcher den Launch-Trailer der PS5 darstellt. Dieser wurde 258 Millionen Mal angeschaut.

Ein Marktanteil von 47 Prozent

Im oben erwähnten Zeitraum konnte Sony einen Anteil von 47 Prozent an den Impressionen der US-Fernsehwerbung für sich beanspruchen. Die Werbeanzeigen für die Xbox Series-Konsolen erreichten wiederum 245 Millionen und machten damit rund 16 Prozent der Gesamtzahl aus. In der Vergangenheit war die Xbox in den Vereinigten Staaten deutlich beliebter, weshalb Sony dort besonders stark geworben hat.

Nintendo generierte übrigens 323 Millionen Impressionen und konnte damit den zweiten Platz einnehmen. Bei den Publishern hat Activision die Nase vorne, die einen Anteil von sechs Prozent besitzen.

Zum Thema

Nach der Markteinführung der beiden Konsolen teilte Microsoft mit, dass sie den erfolgreichsten Launch in der Xbox-Geschichte feiern konnten. Offizielle Verkaufszahlen sind jedoch nicht bekannt. Jedenfalls verkaufte sich die PS5 in Japan deutlich öfter als die Xbox, was dort selbstverständlich keine Überraschung darstellt. In diesem Land waren die Xbox-Konsolen noch nie sonderlich beliebt.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Jim Ryan noch einmal zum Launch und versicherte, dass ausnahmlos alle Konsolen verkauft wurden. Zudem soll die PS5 um die Weihnachtszeit wieder verfügbar sein.

Quelle: VentureBeat

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5