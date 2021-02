Bethesda: EU-Kartellbehörden entscheiden über 7,5-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Microsoft

Xbox und Bethesda beschreiten bald gemeinsame Wege.

Die EU-Kartellbehörden werden bis zum 5. März 2021 entscheiden, ob sie Microsofts 7,5-Milliarden-Dollar-Übernahme von ZeniMax Media genehmigen. Angekündigt wurden die Pläne schon im vergangenen Jahr.

Wie Reuters berichtet, wurde die Genehmigung der Europäischen Kommission für den Deal von Microsoft am 29. Januar 2021 beantragt. Das lässt sich einem Eintrag auf der Website der EU-Exekutive entnehmen.

The Elder Scrolls, Doom und mehr

Die EU-Wettbewerbshüter können den Deal während ihrer vorläufigen Prüfung mit oder ohne Zugeständnisse genehmigen oder eine umfassende Untersuchung einleiten, sofern es ernsthafte Bedenken gibt.

Zenimax sowie das Tochterunternehmen Bethesda machten sich mit bekannten Marken wie „The Elder Scrolls“, zu denen sowohl „Skyrim“ als auch „Oblivion“ gehören, und „Fallout“ einen Namen. Unter der Federführung der Unternehmen wurden auch Serien wie „Doom“ und „Wolfenstein“ fortgesetzt. Vor einigen Jahren kam „Dishonored“ als neue Marke hinzu.

Die weitere Zukunft sieht für Bethesda recht rosig aus. Neben dem Backkatalog an Spielen wurde bestätigt, dass das Unternehmen mindestens zwei weitere große Titel in Arbeit hat. Dazu zählen eine neue IP mit dem Titel „Starfield“ und das nächste Spiel in der „The Elder Scrolls“-Franchise. Bei beiden Spielen wird allerdings erwartet, dass sie einige Jahre auf sich warten lassen.

Auch MachineGames, eine weitere Tochtergesellschaft von Zenimax, arbeitet an einem neuen Spiel. Es basiert auf der „Indiana Jones“-Marke. Erzählt werden soll damit eine komplett neue Geschichte. Eine Analyse des Enthüllungstrailers mit tiefergreifenden Details findet ihr in dieser Meldung.

