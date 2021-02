Outriders: Verschiebung erklärt und PS5-Details

"Outriders" wurde vor einiger Zeit verschoben. In einem aktuellen Interview nannte der Creative-Director Bartek Kmita die Gründe. Außerdem wurden einige der New-Gen-Features angesprochen.

Die Vollversion von "Outriders" startet Anfang April 2021.

„Outriders“ wird im April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PC auf den Markt gebracht. Ursprünglichen Plänen zufolge war der Launch für einen früheren Zeitpunkt vorgesehen. In einem Interview ging der Creative-Director Bartek Kmita nochmals auf die Gründe der Verschiebung ein.

„Wir haben das Veröffentlichungsdatum im Grunde genommen verschoben, weil wir mit einigen für uns entscheidenden Dingen noch nicht fertig waren, so dass die Veröffentlichung gefährdet gewesen wäre. Natürlich hätten wir Outriders trotzdem veröffentlichen können, aber dann hätten wir das Spiel nach dem Launch mit einigen Patches reparieren müssen. Wir haben entschieden, dass das den Spielern gegenüber nicht fair ist“, so Kmita.

Ein möglichst fertiges Paket

Die Entwickler hatten das Ziel, ein Gesamtpaket zu veröffentlichen, da Geld für das Produkt verlangt wird. Daher war das Team bestrebt, im Grunde ein möglichst fertiges Produkt abzuliefern. „Deshalb gab es eine Entscheidung von uns und Square Enix, dass wir den Launch verschieben müssen, um die Dinge zu beenden und den Launch so erfolgreich wie möglich vorzubereiten“, so Kmita weiter

Doch auch vor der Verschiebung war „Outriders“ in einem nahezu fertigen Zustand. Laut Kmita gab es keine große Sache, die fehlte. Vielmehr waren es Hunderte von kleinen „Irritationen“, die sich in der Summe zu einem unangenehmen Erlebnis summieren ließen. Daher sollten sie zunächst entfernt werden, um den Leuten das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

„Natürlich gab es einige größere und kleinere Anpassungen an den bereits vorhandenen Features. Aber ich würde vor allem darauf hinweisen, dass wir im Grunde Dinge polieren wollten, von denen wir wussten, dass sie den Spielern das Gefühl geben könnten, dass sie fehlen. Wir wussten, warum das der Fall sein würde. Es waren viele kleine Dinge, die wir fertigstellen und in einer besseren Form ausliefern mussten, weil sie sonst insgesamt nicht richtig funktionierten“, so die abschließenden Worte zu diesem Thema.

Statement zu den New-Gen-Versionen

Im selben Interview äußerte sich der Lead-Game-Designer Piotr Nowakowski zur New-Gen-Version. Sie sei etwas, an dem die Entwickler weiterhin arbeiten. Nach wie vor gebe es Bemühungen, alle neuen Funktionalitäten, die die neuen Konsolen ermöglichen, gut zu nutzen, obwohl nicht alles von Anfang an dabei sein wird.

„Es gibt einige Dinge, die ich bestätigen kann und andere, die ich jetzt noch nicht sagen möchte. Denn es kann sein, dass sie bei der Veröffentlichung noch nicht da sind. Bestätigen kann ich 4K@60 FPS und andere kleinere Funktionalitäten wie z.B. die PlayStation 5-Aktivitäten“, so Nowakowski.

Außerdem wird das Touchpad für die Navigation, Menüs, Shortcuts und ähnliche Dinge verwendet. Es gebe aber noch eine ganze Reihe anderer Dinge gibt, an denen gearbeitet wird. Allerdings seien sie kein Bestandteil der Release-Version und entsprechend wollte Nowakowski nicht darüber sprechen.

„Outriders“ wird am 1. April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam, Epic Games Store) auf den Markt gebracht. Zunächst könnt ihr euch mit einer Demo beschäftigen.

