Großbritannien: 2020 wurden über 80 Prozent aller Spiele digital verkauft

Wie sich den Erhebungen der Entertainment Retailers Association entnehmen lässt, legt der digitale Vertrieb von Videospielen in Großbritannien im vergangenen Jahr weiter zu. So wurden mehr als 80 Prozent aller Spiele digital verkauft.

In Großbritannien legte der digitale Vertrieb von Spielen im Jahr 2020 zu.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen verbrachten auch die britischen Spieler im vergangenen Jahr viel Zeit in den heimischen Wänden.

Wie aus einem aktuellen Bericht der Entertainment Retailers Association hervorgeht, profitierte die Videospiel-Industrie finanziell von den Lockdowns beziehungsweise den Ausgangssperren und war in Großbritannien im Jahr 2020 für 48 Prozent aller Umsätze, die mit Unterhaltungsprodukten generiert wurden, verantwortlich. Somit erwirtschaftete die Videospiel-Industrie fast genauso hohe Umsätze wie Filme, TV-Serien und die Musik zusammen.

Umsätze legten gegenüber 2019 spürbar zu

Unter dem Strich generierten Videospiele in Großbritannien 2020 Umsätze in Höhe von mehr als 4,4 Milliarden britischen Pfund. 645 Millionen Pfund wurden dabei mit Retail-Spielen erwirtschaftet, was im direkten Vergleich mit dem Jahr 2019 einem Plus von 7,2 Prozent entspricht. Auf den digitalen Vertrieb hingegen entfielen knapp 3,8 Milliarden Pfund – ein Plus von 19,7 Prozent.

Oder anders ausgedrückt: 2020 wurden in Großbritannien 85 Prozent aller Umsätze, die mit Videospielen generiert wurden, auf digitalem Wege erwirtschaftet. „Der Unterhaltungsmarkt wuchs bereits ohne Coronavirus, aber da ein Großteil des Freizeitsektors aufgrund von Sperrungen geschlossen war, waren Musik, Video und Spiele zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, kommentierte ERA-Chefin Kim Bayley die Entwicklung des britischen Videospielmarkts im vergangenen Jahr.

Zum Thema: UK-Charts: Miles Morales und The Last of Us Part 2 mit beeindruckenden Comebacks

Die Entertainment Retailers Association berichtete zudem, dass Smartphones die beliebteste Hardware zum Spielen von Videospielen in Großbritannien sind. 34,7 Prozent der Verbraucher verwenden mobile Geräte, während 47,7 Prozent der britischen Spieler ihre Titel über Valves digitale Gaming- und Vertriebsplattform Steam erwerben, herunterladen und spielen.

Zu den beliebtesten Spielen des vergangenen Jahres gehörten in Großbritannien „GTA 5“ sowie die aktuellen Ableger bekannter Serien wie „FIFA“ oder „Call of Duty“.

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts