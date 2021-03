Disco Elysium: Heute ab 19 Uhr für PS5 und PS4 im PS Store

Heute erscheint "Disco Elysium" als "The Final Cut" für PS4 und PS5. Doch wann wird der Titel im PlayStation Store freigeschaltet? Auf Twitter gaben die Macher Auskunft.

"Disco Elysium - The Final Cut" landet heute im PlayStation Store.

„Disco Elysium – The Final Cut“ erscheint heute für PS4 und PS5. Doch ab wann kann der Titel aus dem PlayStation Store geladen werden? Diese Frage wurde inzwischen auf Twitter beantwortet. Die Freischaltung erfolgt demnach um 19 Uhr unserer Zeit. Der Preis liegt bei 39,99 Euro, wobei in der Launch-Woche auf allen Plattformen ein Rabatt in Höhe von 20 Prozent gewährt wird.

Disco Elysium – The Final Cut releases 10AM PST / 6PM BST! pic.twitter.com/7xIs1HLQjt — Disco Elysium (@studioZAUM) March 30, 2021

The Final Cut mit mehr Inhalten

Im „The Final Cut“ umfasst „Disco Elysium“ eine vollständige (englische) Sprachausgabe und einige neue Inhalte. Hinzukamen vier Nebenquests, die sich jeweils auf eine der politischen Philosophien von „Disco Elysium“ konzentrieren. Dazu zählen der Kommunismus, Faschismus, Moralismus und Ultraliberalismus

Sie werden zwar „keinen großen Einfluss auf die Haupthandlung des Spiels“ haben, doch unbedeutend seien sie nicht. In die Spielwelt von „Disco Elysium“ wurden mit „The Final Cut“ weitere Details gebracht. Hinzukamen neue Animationen, neue oder verbesserte Charakterporträts sowie neue Sound- und Lichteffekte.

The Final Cut im Überblick:

Neue Aufträge für eure politische Vision

Neue Charaktere

Neue Kleidung

Neue Zwischensequenzen

Englische Vollvertonung

Vollständige Unterstützung für Controller

Die reguläre Vollversion von „Disco Elysium“ erschien im Oktober 2019 für PC und Mac. Besitzer dieser Versionen erhalten das Upgrade auf den Final-Cut kostenlos.

Noch mehr Meldungen zu Disco Elysium:

Die PC-Version konnte 2019 mit hervorragenden Wertungen auf sich aufmerksam machen. Auf Metacritic kommt der Titel basierend auf 64 Kritiken auf einen Score von 91. Ähnlich zufrieden sind die Spieler, wie der User-Score verdeutlicht. Nachfolgend seht ihr einen nicht mehr ganz so neuen Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Disco Elysium