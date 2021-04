Edge of Eternity: Für PS5 angekündigt und neuer Trailer

Einen Termin gibt es für die PC-Version von "Edge of Eternity" noch nicht.

Der Entwickler Midgard Studio und der Publisher Dear Villagers haben angekündigt, dass das JRPG „Edge of Eternity“ am 8. Juni 2021 zunächst für den PC erscheinen wird. Damit verlässt der Titel die Early Access-Phase, in deren Rahmen der Preis momentan bei 16,74 Euro liegt.

Für Konsolenspieler interessanter: „Edge of Eternity“ wurde heute außerdem für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Der Launch soll zusammen mit den zuvor bestätigten Versionen für PS4 und Xbox One (unter anderem im Xbox Game Pass) erfolgen. Angestrebt ist ein Release im vierten Quartal 2021.

Kämpft gegen mysteriöse Invasoren

Die Handlung von „Edge of Eternity“ versetzt euch in ein Szenario, in dem die Bewohner von Heryon einen Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten, führen.

„Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens ‚Die Zersetzung‘ zu finden und die Welt von Heryon zu retten“, so die Macher.

Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes und strategisches Kampfsystem, in dem ihr eure Feinde in rundenbasierten Taktikkämpfen überlisten könnt. In diesem Zusammenhang setzt ihr die Umgebung ein, um die Widersacher in teuflische Fallen zu locken. Zugleich stellt ihr eure eigene Ausrüstung her und stattet sie mit Kristallen aus, um einzigartige Kombinationen aus Fähigkeiten und Power-ups freizuschalten.

Weitere Details zu „Edge of Eternity“:

Einige Einblicke in das Spiel offenbart der folgende Trailer, der anlässlich der Terminankündigung zur PC-Version von „Edge of Eternity“ veröffentlicht wurde.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Edge of Eternity