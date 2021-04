Naughty Dog: Veteran Shaun Escayg kehrt nach einem Abstecher bei Crystal Dynamics zurück

Zuletzt arbeitete Shaun Escayg bei Crystal Dynamics am Action-Titel "Marvel's Avengers". Wie Escayg via Twitter bestätigte, kehrt er nach seinem Abstecher bei Crystal Dynamics zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Naughty Dog zurück.

Shaun Escayg kehrt zu Naughty Dog zurück.

Im Jahr 2018 entschloss sich Branchenveteran Shaun Escayg dazu, seinen Arbeitgeber Naughty Dog zu verlassen und sich nach einer neuen kreativen Herausforderung umzuschauen.

Fündig wurde er bei Crystal Dynamics, wo er als Autor und Creative-Director am Action-Titel „Marvel’s Avengers“ arbeitete. Wie Escayg via Twitter bestätigte, entschloss er sich nun dazu, zu Naughty Dog zurückzukehren. Woran Escayg und Naughty derzeit arbeiten, ist unklar. Zuletzt machten unter anderem Gerüchte um eine komplett neue Marke sowie ein Remake zum ersten „The Last of Us“-Abenteuer die Runde.

In der Vergangenheit in Naughty Dogs größte Marken involviert

Vor seinem Weggang im Jahr 2018 wirkte Shaun Escayg an Naughty Dogs größten Marken mit. Bei der Entwicklung von „The Last of Us“ und „Uncharted 4: A Thief’s End“ bekleidete er beispielsweise den Posten des Cinematic-Animators. Darüber hinaus arbeitete er als Game-Director und Autor am PlayStation 4-exklusiven Spin-off „Uncharted: The Lost Legacy“.

Zum Thema: Naughty Dog: Das Hauptaugenmerk liegt auf einem einzigen Projekt

Gut denkbar also, dass Naughty Dog hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem großen neuen Projekt begonnen hat, für das Shaun Escayg zurückkehrte, um seine alten Kollegen zu unterstützen. Das Studio selbst hält sich bezüglich möglicher Ankündigungen leider weiter zurück.

Lediglich Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann wagte sich vor wenigen Wochen ein wenig aus der Deckung und wies darauf hin, dass bei Naughty Dog derzeit „mehreren coolen Dingen“ gearbeitet wird. Näher ins Detail ging er jedoch nicht.

Happy to be back with the Dogs! pic.twitter.com/0xcKIwFUkW — Shaun Escayg (@ShaunEscayg) April 19, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog