Ratchet & Clank Rift Apart: Neuer Gameplay-Trailer stellt Rivet vor

Lombax-Kriegerin Rivet wird in "Ratchet & Clank: Rift Apart" spielbar sein.

Derzeit arbeitet das Team von Insomniac Games unter anderem am kommenden PlayStation 5-Exklusivspiel „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Dessen Ankündigungstrailer zeigte uns bereits, dass wir neben dem dynamischen Duo auch auf einen neuen weiblichen Charakter treffen werden. Bisher hüllten sich die Verantwortlichen bezüglich der mysteriösen Lombax-Dame noch in Schweigen, doch nun stellt ein neuer Trailer die Figur offiziell vor.

Ratchet & Clank Rift Apart: Widerstandskämpferin Rivet spielbar

Wie die bisherigen Trailer schon verrieten, lebt unsere weibliche Hauptfigur in einem alternativen Universum. In diesem ist sie als Widerstandskämpferin aktiv und kämpft gegen das Regime des bösen Imperator Nefarious. Wie bereits zuvor bestätigt wurde, wird Rivet in „Rift Apart“ auch spielbar sein und, ausgehend von ihrem Auftritt im Video, ebenfalls ordentlich austeilen können.

Darüber hinaus zeigt uns der frisch veröffentlichte Gameplay Trailer neue Ausschnitte aus Zwischensequenzen und liefert uns einige weitere Informationen zur Story. Dr. Nefarious will in eine Realität reisen, in der seine Pläne nicht immer von unseren Helden durchkreuzt werden, doch natürlich folgt ihnen das Dreamteam an diesen Ort. Dabei werden sie allerdings voneinander getrennt: Während sich Clank bei Rivet befindet und mit ihr fortan gemeinsam unterwegs ist, versucht Ratchet derweil, seinen Freund zu finden.

Doch das waren noch nicht alle neuen Informationen zum kommenden PS5-Exclusive: Im Rahmen eines neuen Artikels im PlayStation Blog wurde bekannt gegeben, dass der Song der Band DEVO, den ihr im Trailer hören könnt, nicht ganz zufällig ausgewählt wurde. Mark Mothersbaugh, der Sänger und Mitbegründer der Band, wirkt als Soundtrack-Komponist an „Ratchet & Clank: Rift Apart“ mit.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-DualSense-Features im Interview

Außerdem wurden fünf besondere Looks angekündigt, die speziell für die Digital Deluxe Edition des Games designt und entwickelt wurden: „Die Imperial-, Plünderer-, Android-, Rebellen- und Hacker-Rüstungen geben euch eine Auswahl an zusammenstellbaren kosmetischen Looks, mit denen ihr spielen und im allerersten Fotomodus von ‚Ratchet & Clank‘ tolle Schnappschüsse machen könnt.“ Weitere Informationen zum Titel sollen in einer neuen State of Play-Ausgabe am 29. April 2021 enthüllt werden.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Was ist eure Meinung zu Rivet im neuen „Ratchet & Clank: Rift Apart“-Trailer?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart