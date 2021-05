DualSense: Midnight Black und Cosmic Red vorbestellbar

Die neuen Modelle können vorbestellt werden.

Update: Auch bei Amazon können die Controller inzwischen vorbestellt werden.

Ursprüngliche Meldung: Sony hat in dieser Woche neue DualSense-Modelle angekündigt. So kommt der Controller in den Editions Midnight Black und Cosmic Red auf den Markt. Wir berichteten am vergangenen Donnerstag.

Erscheinen sollen die beiden Farbversionen am 18. Juni 2021. Die Preise liegen bei rund 70 Euro für den DualSense in der Midnight Black-Edition und rund 80 Euro für den PS5-Controller in der Version Cosmic Red.

Ein erster Händler begann damit, Vorbestellungen für die PS5-Controller anzunehmen. So könnt ihr sie ab sofort bei Otto in den virtuellen Warenkorb packen:

Der Midnight Black-Controller wurde dem Nachthimmel nachempfunden, wenn dieser den Blick auf das Weltall freigibt. Cosmic Red bietet ein Design in Schwarz und Rot, das von der leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos inspiriert wurde.

„Sowohl Midnight Black als auch Cosmic Red haben einen dezenten blauen Grundton, der die Rot- und Schwarztöne einzigartig in Szene setzt“, so Satoshi Aoyagi vom Design-Team. „Auch der ursprüngliche DualSense Wireless-Controller verfügt über diesen blauen Farbton, sodass sich die drei Controller farblich gut ergänzen.“

Während die neuen DualSense-Modelle in Kürze weitere Händler erreichen dürften, gestaltet sich der Kauf der PS5 weiterhin sehr schwierig. Die Konsole ist nahezu komplett ausverkauft. Sony möchte allerdings die Produktion ankurbeln und hofft, dass sich die Liefersituation in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres entspannen wird.

