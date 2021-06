Ratchet & Clank Rift Apart: RYNO 8 öffnet Portale zu anderen Spielen

Holt euch Hilfe aus anderen Dimensionen.

Die Spiele der „Ratchet & Clank“-Reihe umfassen in der Regel ein gewaltiges Waffenarsenal. Doch mit dem kommenden „Ratchet & Clank Rift Apart“ möchten die Entwickler eine Schippe obendrauf legen. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal wurde die RYNO 8 vorgestellt.

Die RYNO-Waffen (Rip Ya a New One) sind normalerweise geächtete Schnellfeuer-Raketenwerfer. Sie entfesseln ein Sperrfeuer, das die meisten Feinde und Bosse mit einer alarmierenden Feuerrate tötet.

RYNO 8 sprengt Dimensionen

Doch diesmal bekam die RYNO 8 neue Eigenschaften verpasst. Die Waffe zieht zufällige Objekte aus anderen Dimensionen an und lässt sie mit explosiver Kraft fallen. Zu diesen Gegenständen gehören anscheinend Gegenstände aus anderen PlayStation-Spielen.

Im unten eingebundenen Trailer seht ihr einen Thunderjaw aus „Horizon Zero Dawn“, zusammen mit anderen Gegenständen. Basierend auf den ebenfalls veröffentlichten Screenshots von verschiedenen Spielen scheint es, dass Gegenstände aus „Sunset Overdrive“, „Uncharted“ und „Sly Cooper“ auf die Gegner fallengelassen werden. Die Tweets findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Ausprobieren könnt ihr die Wumme bald selbst. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 für die PS5 auf den Markt gebracht. Die Deluxe Edition enthält das Basisspiel plus fünf zusätzliche Rüstungssets, 20 Raritanium zum Aufwerten von Waffen, ein Sticker-Pack für den ersten Fotomodus der Franchise, ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

That’s it for Ratchet, Clank and Rivet! Thanks to you, they’ve accomplished their mission! Join our heroes again and try out the RYNO 8 for yourself on June 11th. Don’t forget to pre-order #RatchetPS5: https://t.co/9EsXGdv8tM#RatchetPS5Takeover pic.twitter.com/u4b9ke1NCe — Insomniac Games (@insomniacgames) June 8, 2021

Ratchet: We made it outta the rift with a new super weapon: the RYNO 8! Clank: It seems this device can drop objects from other dimensions into ours. Fascinating.#RatchetPS5Takeover #SunsetOverdrive @Guerrilla @SuckerPunchProd @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/TavBdHw3oL — Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021

Rivet: The last thing we need is yet another robot from an unknown dimension getting yanked into all this chaos! I sense a big problem on the horizon.@Guerrilla @PlayStation #RatchetPS5Takeover #PlayStationStudiosFamily pic.twitter.com/174iw52WMC — Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021

Rivet: Look! The Seekerpede’s still on our tails! Use the RYNO 8! I got it working and right now it’s our only shot! Ratchet: Whoa, it’s opening a rift! And something’s coming through…#RatchetPS5Takeover pic.twitter.com/dGjHLxQ2Np — Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021

