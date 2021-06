Summer Game Fest: Hideo Kojima ist mit von der Partie

Hideo Kojima wird am morgigen Summer Game Fest teilnehmen. Das verrät der neueste Twitter-Beitrag seiner Assistentin, auf dem die Entwickler-Legende eine Teilnehmerkarte des Events hochhält.

Hideo Kojima nimmt am Summer Game Fest teil.

Morgen Abend findet das Summer Game Fest statt. Dort sollen nicht weniger als 30 Spiele behandelt werden, unter denen sich bestimmt die ein oder andere Überraschung verbirgt.

In der Zwischenzeit haben wir von einer besonders prominenten Teilnahme erfahren. Und zwar wird die Entwickler-Legende Hideo Kojima auf dem Event einen Auftritt haben. Seine Assistentin veröffentlichte über Twitter einen Beitrag, auf dem Kojima eine Teilnehmerkarte des Summer Game Fests in die Kamera hält.

Wird ein neues Projekt vorgestellt?

Was genau der japanische Spieleproduzent vorhat, ist natürlich vollkommen ungewiss. Die Fans warten bereits seit längerem auf eine Ankündigung von Kojima. Sein letztes Projekt war „Death Stranding“ aus dem Jahr 2019, das vorerst nur für die PS4 erhältlich war. Im Sommer 2020 ist der Titel auch für den PC erschienen.

Über Hideo Kojima kursierten in den vergangenen Monaten mehrere Gerüchte. Angeblich soll Google Stadia ein episodisches Horrorspiel des Entwicklers abgelehnt haben, was das Technologieunternehmen jedoch dementierte. Einen Monat später behauptete der GamesBeat-Redakteur Jeff Grubb, dass es sich bei dem nächsten Projekt um ein exklusives Xbox-Spiel handelt. Zudem wurde bei dem Survival-Shooter „Abandoned“ vermutet, dass Kojima für diesen Titel zuständig ist. Das zuständige Entwicklerstudio widerlegte diese These jedoch schnell.

Ansonsten wurde in dieser Woche bestätigt, dass Gearbox Software ein neues Projekt vorstellen wird. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um ein „Borderlands“-Spinoff handeln, in dem ihr die Kontrolle über die verrückte Tiny Tina übernimmt.

Wir freuen uns jedenfalls über die Anwesenheit von Hideo Kojima und sind gespannt, was er für die Community vorbereitet hat. Um 20 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit startet der Livestream. Über alle relevanten Ankündigungen werden wir euch schnellstmöglich informieren.

