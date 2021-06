Monster Hunter: Kinostart für Deutschland bestätigt

Milla Jovovich ist mit von der Partie.

Die Verfilmung von „Monster Hunter“ startet in Kürze in den deutschen Kinos. Wie heute angekündigt wurde, erfolgt der hiesige Launch am 1. Juli 2021. Mit Milla Jovovich und Tony Jaa in den Hauptrollen und unter der Regie von Paul W.S. Anderson wird darin die Geschichte zweier Helden erzählt, die aus verschiedenen Welten kommen und einen gemeinsamen Feind bekämpfen.

Milla Jovovich und Tony Jaa treffen aufeinander

Zum Plot: Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt katapultiert, müssen die Beteiligten feststellen, dass in diesem feindlichen und unbekannten Land gigantische Monster leben, gegen die sie mit ihrer Feuerkraft nichts ausrichten können.

Während des scheinbar hoffnungslosen Kampfes trifft das Team den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein.

„Als Artemis und Hunter langsam Vertrauen zueinander aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams ist, das vom Admiral (Ron Perlman) angeführt wird. Angesichts einer Gefahr, die so groß ist, dass sie ihre Welt zu zerstören droht, schließen sich die tapferen Krieger mit ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zusammen, um Seite an Seite im ultimativen Showdown zu kämpfen“, so die Macher.

„Monster Hunter“ ist eine Eigenproduktion von Constantin Film. Produzenten sind Jeremy Bolt und Paul W.S. Anderson von Impact Pictures sowie Robert Kulzer und Martin Moszkowicz von Constantin Film. Dennis Berardi, Head of VFX, fungiert ebenfalls als Produzent. Das Drehbuch stammt von Paul W.S. Anderson, der auch Regie führte. Die Dreharbeiten fanden im Oktober 2018 in Südafrika und Namibia statt.

