Marvel’s Guardians of the Galaxy: Das sagt Eidos Montreal zu DLCs & Mikrotransaktionen

Am gestrigen Sonntag kündigten Square Enix und die Entwickler von Eidos Montreal die laufenden Arbeiten am Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy" an. Auf Nachfrage äußerte sich Eidos Montreal zu möglichen DLCs und Mikrotransaktionen.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint im Oktober 2021.

Wie im Vorfeld der Veranstaltung bereits spekuliert, nutzten die Entwickler von Eidos Montreal das gestrige „Square Enix presents“-Event zur E3 2021, um den Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ offiziell anzukündigen.

Auch wenn uns die Neuankündigung in Form einer ausführlichen Gameplay-Präsentation vorgestellt wurde, blieb noch die eine oder andere Frage offen. Beispielsweise die nach DLCs oder möglichen Mikrotransaktionen. Dieser Frage stellte sich auf Nachfrage Executive-Narrative-Director Mary DeMarle, die klar machte, dass bei „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ sowohl auf DLCs als auch Mikrotransaktionen verzichtet wird.

Alle Spieler sollen die gleiche Erfahrung erhalten

Laut DeMarle wurde diese Entscheidung bewusst getroffen, um dafür zu sorgen, dass alle Spieler die gleiche Spielerfahrung erhalten. „Es wird keinen DLC für dieses Spiel geben“, bestätigte Executive Narrative Director Mary DeMarle gegenüber Stevivor. „Es wird keine Mikrotransaktionen geben.“

„Das liegt daran, dass es für uns sehr wichtig ist, dass die Spieler am ersten Tag, wenn sie dieses Spiel bekommen, Zugang zu allem haben, was es in diesem Spiel gibt, und es erleben können. Auf Anhieb können sie alle verfügbaren Kostüme oder Outfits erhalten und alle Fähigkeiten finden, während sie das Spiel durchlaufen. Es ist alles da“, heißt es abschließend.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Der Release des Multiplayer-Action-Titels erfolgt am 26. Oktober 2021.

