PS5: Laut Jim Ryan hat man einen besseren Start als mit der PS4 hingelegt

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist der neueste Blockbuster für die PlayStation 5.

Im vergangenen November brachte Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 auf den Markt. Auch wenn es weiterhin Engpässe gibt und die Konsole meist in wenigen Sekunden vergriffen ist, sobald sie bei den Händlern im Sortiment auftaucht, zeigt sich PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan auch von dem bisherigen Line-Up begeistert.

Beeindruckender Start in eine neue Generation

In einem Interview mit Stephen Totilo von Axios sprach Jim Ryan über die bisherige Spieleauswahl, die seiner Meinung nach auch den Start der PlayStation 4-Generation in den Schatten stellt.

„Ja, der Output während des PS4-Zyklus war exzellent, aber der Großteil dieser Spiele kam in der zweiten Hälfte des Zyklus heraus. Wir haben uns bewusst Mühe gegeben, um uns dieses Mal in dieser Hinsicht zu verbessern und was ihr bisher gesehen habt, zeigt, dass wir sicherlich Fortschritte gemacht haben. In nur wenigen Monaten seit der Veröffentlichung der PS5 haben wir unglaubliche Spiele veröffentlicht und haben noch so viel mehr in der Pipeline.

Und die Entwickler beginnen erst die Vorteile aus der Technologie der PS5 zu ziehen. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, was die PlayStation Studios und unsere Third-Party-Partner für die PS5 erschaffen. Wenn Spiele wie Spider-Man: Miles Morales, Returnal und Ratchet & Clank: Rift Apart die Beispiele dafür sind, was man in den ersten sechs Monaten der PS5 erreichen kann, dann stellt euch mal vor, was wir in Jahr 2 und 3 sehen werden.“

Mehr zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S – Metro-Entwickler loben die CPU-Leistung

Wenn man die beiden Generationen gegenüberstellt, kann man selbst entscheiden, ob die Qualität an Spielen wirklich gestiegen ist. Zum Start der PlayStation 4 erschienen Titel wie „Killzone: Shadow Fall“, „Knack“, „inFamous: Second Son“, „Driveclub“ und „The Last of Us: Remastered“. Und in den vergangenen Monaten konnten wir auf der PlayStation 5 bereits „Demon’s Souls“, „Spider-Man: Miles Morales“, „Sackboy: A Big Adventure“, „Returnal“, „Destruction All-Stars“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erleben.

Verratet uns in den Kommentaren, welchen Generationsstart ihr bevorzugt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5