PS5 & Xbox Series X/S: Indie-Entwickler sieht die SSD der Sony-Konsole klar vorne

Laut dem Co-Founder eines italienischen Indie-Studios ist die SSD der PlayStation 5 besser.

Bei den Invader Studios wird momentan am storybasierten Third-Person-Horror „Daymare: 1994 Sandcastle“ gearbeitet. Dabei handelt es sich um das Prequel zu „Daymare: 1998“, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Der Titel wird nächstes Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

In einem Gespräch mit dem Videospielmagazin Gamingbolt sprach Co-Founder Michele Giannone über die Möglichkeiten der neuen Konsolen und wie sein Team davon profitiert. Vor allem die Upload-Geschwindigkeit sei für die Entwickler von entscheidender Bedeutung.

„Die erste und logischste Antwort ist natürlich mit der Geschwindigkeit der Uploads verbunden. Die Möglichkeit, so schnell auf Daten zuzugreifen, ermöglicht uns fast sofortige Uploads, um lange Wartezeiten zwischen einer Karte und einer anderen zu vermeiden“, erklärt der Mitbegründer.

Ratchet & Clank: Rift Apart als Beispiel

Die hohe Geschwindigkeit habe auch auf das Game Design einen Einfluss. Als Beispiel nennt er den 3D-Platformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, in dem ganze Welten innerhalb weniger Sekunden geladen werden können.

In naher Zukunft werden wir allerdings nur wenige Spiele sehen, die das Potenzial der neuen Konsolengeneration ausreizen werden. Kommende Exklusivtitel wie „Horizon Forbidden West“, „God of War: Ragnarok“ oder auch „Gran Turismo 7“ werden plattformübergreifend erscheinen, wodurch die neue Sony-Konsole mehr oder weniger ausgebremst wird.

Zu diesem Thema teilte der Mitbegründer Folgendes mit: „Wir werden also sehen, dass nur die Exklusivtitel für eine einzige Plattform in den vollen Genuss dieser neuen Technologien kommen, während alle anderen sich damit begnügen müssen, in wenigen Sekunden vom Startmenü zum eigentlichen Spiel zu gelangen.“

Was die SSD-Laufwerke der PS5 und der Xbox Series X/S angeht, hat Giannone eine klare Meinung: „Wir glauben, dass Sony in dieser Hinsicht einen deutlichen Vorteil hat.“

Im vergangenen Monat führte ein Technik-YouTuber einen ausführlichen Vergleichstest der Ladegeschwindigkeiten durch. Dabei kam heraus, dass die PS5 vor allem bei den Spielen kürzere Ladezeiten vorweisen kann, während bei der Xbox Series X das Betriebssystem schneller geladen wird. Die Vergleichswerte haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

