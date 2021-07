Dead Space: Schöpfer des Originals ist auf kommendes Remake gespannt

Das "Dead Space"-Remake erscheint unter anderem für PS5.

Nachdem zuletzt zahlreiche Gerüchte über ein Comeback des „Dead Space“-Franchise die Runde machten, bestätigte Electronic Arts diesen Donnerstag offiziell ein Remake des ersten Teils der Horrorreihe. Doch nicht nur alte Fans scheinen das Projekt interessiert zu verfolgen, sondern ebenfalls der Schöpfer des Originals.

Dead Space: Macher ist „gespannt“ auf EA Motives Neuauflage

Hierbei handelt es sich um Glen Schofield, der am ersten Teil der hochgelobten Horror-Videospielserie als Executive Producer mitwirkte. In einer kurzen Nachricht auf Twitter (via Video Games Chronicle) sagt Schofield, die Arbeit am ersten „Dead Space“ sei einer der Höhepunkte seiner bisherigen Laufbahn gewesen.

Darüber hinaus sei er bereits „gespannt darauf, was das Team von EA Motive Studio daraus machen wird.“ Wie die Entwickler des Remakes bereits verrieten, würden sie das Original von Grund auf neu erstellen. Sie wollen zwar dem Original treu bleiben, allerdings ebenfalls versuchen, verschiedene Aspekte des Titels zu modernisieren und die Immersion für die Spieler durch den Einsatz aktueller Technologien noch zu steigern.

Schofield selbst arbeitet derzeit mit den Striking Distance Studios an einem eigenen Science-Fiction-Horrorspiel namens „The Callisto Protocoll“. Die Macher gaben an, dass „Dead Space“ dabei eine große Inspiration sei. Ähnlich wie damals wollen sie auch mit ihrem neuen Projekt den „gruseligsten Titel“ auf der aktuellen Hardware-Generation erschaffen.

Zum Thema: Dead Space: Dank Next-Gen-SSDs im Remake quasi keine Ladezeiten

Das „Dead Space“-Remake befindet sich bei EA Motive („Star Wars: Squadrons“) in Entwicklung und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein Veröffentlichungszeitraum ist gegenwärtig noch unbekannt.

Seid ihr ebenfalls gespannt auf das „Dead Space“-Remake von EA Motive?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead Space