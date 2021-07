Dead Space: Dank Next-Gen-SSDs im Remake quasi keine Ladezeiten

EA Motive arbeitet offiziell an einem "Dead Space"-Remake.

Nachdem die IP über acht Jahre auf Eis lag, spendiert Electronic Arts seinem „Dead Space“-Franchise nun ein Remake. Der erste Teil wird von EA Motive („Star Wars: Squadrons“) für Next-Gen-Konsolen sowie PC neu aufgelegt und soll dabei vor allem von der Leistung der neuen Hardwaregeneration profitieren, wie Senior Producer Philippe Ducharme and Creative Director Roman Campos-Oriola gegenüber den Kollegen von IGN ausführten.

Dead Space: Remake soll ohne Ladezeiten auskommen

Die zwei Verantwortlichen der Neuauflage des Horrorspiels versichern, dass es sich dabei nicht nur um eine „aufpolierte Version des ursprünglichen ‚Dead Space‘ handelt“. Obwohl das Remake natürlich auf dem ersten Teil der Reihe basiert, wurde das Spiel mit der Frostbite-Engine von Grund auf neu entwickelt.

Deshalb ergänzt Campos-Oriola anschließend: „Was die Grafik, den Sound, das Gameplay und alles andere angeht, so bauen wir all diese Assets neu auf. Wir portieren sie nicht, es geht nicht darum, die Textur zu verbessern oder mehr Polygone zum Modell hinzuzufügen. Es geht wirklich darum, all diese Elemente neu zu bauen, alle Animationen zu drehen und so weiter.“

Dabei sei das Team vor allem darauf bedacht, die Immersion des Originalspiels mit der Neuauflage noch zu verstärken. Die Spieler sollen noch tiefer in den lebendig gewordenen Albtraum auf der USG Ishimura eintauchen können und dabei ein „vollständig interaktives Erlebnis, vom Startbildschirm bis zum Abspann“ serviert bekommen.

Dank der schnellen SSDs der Next-Gen-Konsolen soll es darüber hinaus keine Ladezeiten im „Dead Space“-Remake geben: „Es wird keinen Moment geben, in dem wir Ihr Erlebnis beschneiden, in dem wir Ihre Kamera beschneiden werden. Sie können es vom Startbildschirm bis zum Abspann nahtlos spielen.“ Das Ziel der Entwickler sei es, eine so packende Erfahrung zu erschaffen, dass die Spieler den Controller nicht mehr aus der Hand legen möchten.

Dead Space: Remake mit mehr Details und 3D-Audio

Doch nicht nur die Ladezeiten sollen entfallen, es werde des Weiteren natürlich auch Verbesserungen bei der Grafik und dem Sound des Horrorspiels geben. Der gestern veröffentlichte Teaser diene nicht nur als erstes Appetithäppchen für die wartenden Fans, sondern ebenfalls als „atmosphärischer Maßstab“ für das Entwicklerteam, das aktuelle Technologien nutzen möchte, um die Stimmung von „Dead Space“ bestmöglich einzufangen.

Besonderes Augenmerk habe EA Motive dabei auf den Look des Spiels gelegt. Die Umgebungen sollten, wie schon im Original, dreckig und benutzt aussehen, allerdings nun mit einem höheren Detailgrad, den die Entwickler mit der aktuellen Frostbite-Engine erreichen können. Zudem biete die Neuauflage etwa eine dynamische Beleuchtung sowie volumetrische Effekte. All diese Verbesserungen sollen bereits „in der DNS von ‚Dead Space‘ stecken“.

Doch nicht nur die Optik des Originals soll verbessert werden, sondern ebenfalls der Sound. Im Grunde verwenden die Entwickler noch immer jene Sounds, die Fans aus dem allerersten „Dead Space“ kennen, allerdings werden diese nun überarbeitet, um die Immersion zu steigern, also „die Geräusche der Tür, die man hört, den Sound des Gesundheitsbalkens, den Sound der Kreaturen.“

Weiterhin führt Ducharme aus, das Entwicklerteam baue auch in dieser Hinsicht „auf dem Original auf und erschaffen es neu, aber [wir] stellen sicher, dass es dem Original treu bleibt und dass wir das Vermächtnis des Originalspiels ehren“. Eine wichtige Neuerung hierbei sei außerdem die Implementierung von 3D-Audio, der ein noch eindringlicheres Erlebnis ermögliche.

Das Remake von „Dead Space“ befindet sich bei EA Motive in Entwicklung und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein Veröffentlichungszeitraum ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Was ist eure Meinung zur Herangehensweise von EA Motive an das „Dead Space“-Remake?

