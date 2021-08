NBA 2K22: Gameplay-Enthüllungs-Trailer lässt etwas vermissen

"NBA 2K22" kommt im September auf den Markt.

EA Sports hat einen neuen Trailer zu „NBA 2K22“ veröffentlicht. Enthüllt wird darin laut Hersteller das Gameplay. Allerdings solltet ihr eure Erwartungen deutlich nach untern korrigieren. Aussagekräftige Gameplay-Szenen bekommt ihr trotz der Bezeichnung und der Beschreibung „Hier ist NBA2K22-Gameplay“ nicht zu Gesicht, was auch die Zuschauer auf Youtube kommentierend zur Kenntnis nahmen.

User wundern sich

So schrieb ein User beispielsweise: „2k schnappte sich einige Replays im Quickplay und nannte es eine Gameplay-Enthüllung“. Ein anderer Kommentator ließ sich den Seitenhieb auf den Publisher ebenfalls nicht nehmen: „2K: ‚Das Beste, was wir tun können, sind geskriptete Zwischensequenzen…'“ Einige Fans der Reihe hatten offenbar höhere Erwartungen an die neuste Veröffentlichung.

Zumindest das Endprodukt wird tatsächliches Gameplay liefern. Der Launch von „NBA 2K22“ erfolgt am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Auch nach dem Debüt ist nicht Schluss. So möchte EA Sports regelmäßig für neue Inhalte sorgen, darunter einzigartige Challenge-Aktivitäten, die euch spezielle Ziele innerhalb festgelegter Spielszenarien auferlegen.

Zudem werden die Seasons in „MyCareer“ eingeführt, was euch Belohnungen wie Kleidung, Banner und weitere Inhalte beschert. Außerdem sollen dem Soundtrack jeden Freitag neue Songs von aufstrebenden und weltbekannten Künstlern hinzugefügt werden. Weitere Meldungen zu „NBA 2K22“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Nachfolgend der sogenannte Gameplay-Enthüllungs-Trailer:

