God of War Ragnarok: Kampfmechaniken aus älteren Teilen und vielfältigere Gegner an Bord

Der Game Director von "God of War: Ragnarok" verriet in einem Video-Interview, dass einige Kampfmechaniken aus älteren Serien-Ablegern zurückkehren werden. Die Chaosklingen sollen eine wichtigere Rolle spielen als im Vorgänger. Auch das Gegner-Design wurde thematisiert.

Im Interview mit Kaptain Kuba sprachen Eric Williams und Cory Barlog vom Sony Santa Monica Studio über „God of War: Ragnarok“. Im Gegensatz zum ersten Ableger aus dem Jahr 2019 wird Williams statt Barlog als Game Director tätig sein.

Bisher wissen wir, dass das Kampfsystem im Nachfolger abwechslungsreicher ausfallen soll. Dazu sollen unter anderem vertikale Attacken beitragen. Zudem wird Atreus stärker in das Geschehen eingreifen.

Chaosklingen, Haltegriff, Kettenzug und mehr

Jetzt verriet Williams, dass einige Kampfmechaniken aus der ursprünglichen Trilogie wiedereingeführt werden. Viele Ideen konnten bei der Entwicklung des Reboots nämlich nicht umgesetzt werden.

Unter anderem werden die Chaosklingen eine größere Rolle spielen: „Wir hatten diese Sache, die wir Ideenbox nannten. Jeder konnte Ideen einreichen, und es gab einfach so viele Leute, die sagten: ‚Da wir die Klingen zur Hälfte des letzten Spiels zurückgebracht haben, konnten wir sie nicht zu 100 % zurückbringen‘.“

Die Entwickler brachten verschiedenste Ideen ein, die auf früheren Kampfelementen basieren. Zum Beispiel haben sie sich dazu entschieden, den Haltegriff oder den Kettenzug zurückzubringen. Ein weiteres Element wird als „Combo 5B“ bezeichnet. Hier schnappt sich Kratos seine Gegner aus der Luft und schlägt sie nieder.

Des Weiteren erklärte Wiliams, warum das Abenteuer in der nordischen Mythologie mit „God of War: Ragnarok“ abgeschlossen wird.

Ansonsten wurde im Interview über die Vielfalt der Gegner gesprochen. Die beiden Entwickler gaben zu, dass das Gegner-Design in „God of War“ relativ eintönig war. In der Fortsetzung werden einige Feinde zwar erneut vertreten sein, allerdings in komplett neuem Gewand. Darüber hinaus werdet ihr es natürlich mit neuen mythologischen Kreaturen aufnehmen, von denen ihr ein paar im Enthüllungstrailer gesehen habt.

