Gran Turismo 7: Brembo als offizieller Bremsen-Partner vorgestellt

Nachdem uns Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Polyphony Digital im vergangenen Monat mit dem finalen Releasetermin von „Gran Turismo 7“ bedachten, folgte heute die nächste Ankündigung zum ambitionierten Rennspiel.

Bekanntermaßen wird „Gran Turismo 7“ im Gegensatz zu seinem Vorgänger wieder mit einer klassischen Kampagne daherkommen, in der ihr eigene Autos erwerben und kontinuierlich verbessern könnt. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird es sich bei Brembo um den offiziellen Bremsen-Partner von „Gran Turismo 7“ handeln. Folgerichtig dürft ihr euch auf offiziell lizenziertes Zubehör des italienischen Herstellers freuen und dieses virtuell verwenden.

Der Release erfolgt 2022

„Wir sind besonders stolz darauf, die Einzigartigkeit der Brembo-Bremssysteme in die Gran Turismo-Serie einfließen zu lassen. Diese ikonische Fahrsimulations-Videospiel-Franchise hat seit ihrer Gründung vor fast 25 Jahren eine starke Community von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt aufgebaut“, kommentierte Daniele Schillaci, Chief Executive Officer bei Brembo die heutige Ankündigung.

„Für Brembo stellt diese Partnerschaft eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, die jüngere Generation zu erreichen, was unserer Vision ‚Turning Energy into Inspiration‘ entspricht. Auf dem Asphalt der Strecke sind die Leistung und das Design unserer Systeme nun Teil der virtuellen Welt von Gran Turismo 7. Unser Ziel ist es, das Spielerlebnis weiter zu verbessern, so wie es das Fahrerlebnis in der Realität tut“, heißt es weiter.

„Gran Turismo 7“ wird am 4. März 2022 erscheinen.

