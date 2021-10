Far Cry 6: Accolades-Trailer mit positiven Stimmen – Tierschützer hingegen üben Kritik

Zum Start in die neue Woche steht nicht nur der offizielle Accolades-Trailer zum kürzlich veröffentlichten Shooter "Far Cry 6" bereit. Gleichzeitig nahm die Tierschutzorganisation PETA den Titel ins Visier. Doch worum geht es hier genau?

"Far Cry 6" ist für die Konsolen sowie den PC erhältlich.

In der vergangenen Woche ging die Open-World-Shooter-Serie aus dem Hause Ubisoft mit „Far Cry 6“ in ihre nächste Runde.

Von der internationalen Fachpresse wurde der Shooter dabei solide aufgenommen und bringt es auf der Online-Plattform Metacritic je nach Plattform auf eine Durchschnittswertung zwischen 75 und 80 Prozent. Um euch „Far Cry 6“ noch einmal schmackhaft zu machen, stellte Ubisoft ergänzend zum Release des Open-World-Abenteuers den offiziellen Accolades-Trailer bereit. Neben ausgewählten Spielszenen umfasst dieser positive Zitate der internationalen Presse und steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Tierschützer kritisieren die Hahnenkämpfe

Parallel zur Veröffentlichung des Accolades-Trailers zu „Far Cry 6“ müssen sich die Entwickler von Ubisoft allerdings auch Kritik gefallen lassen. Dieses Mal von der PETA beziehungsweise der lateinamerikanischen Niederlassung der Tierschutzorganisation. In einem offiziellen Statement wandte sich diese an die Verantwortlichen von Ubisoft und kritisierte die Hahnenkämpfe, die in „Far Cry 6“ als Minispiel inszeniert werden und in der Realität immer wieder hitzig kritisiert werden.

In der realen Welt werden Hähne mit messerscharfen Klingen versehen und in einer Art Arena aufeinander losgelassen, wobei sich die Ausrichter der Hahnenkämpfe den aggressiven Drang von Hähnen, sich gegenüber ihren Artgenossen durchzusetzen, zunutze machen. In der Regel enden diese Kämpfe nicht nur für den Verlierer tödlich. Auch der Hahn, der „siegreich“ aus dem Kampf hervorgeht, erleidet oftmals schwere Verletzungen.

Zum Thema: Far Cry 6: Test-Wertungen in der Übersicht

Daher sei es laut den Tierschützern der PETA alles Andere als angebracht, diese blutigen Kämpfe zwischen den Tieren in Form eines „Mortal Kombat-ähnlichen Minispiels“ in ein Videospiel zu verfrachten. Um ein Zeichen gegen diese Tierquälerei zu setzen, fordert der lateinamerikanische Verband der PETA Ubisoft dazu auf, die Hahnenkämpfe aus „Far Cry 6“ zu entfernen. Das komplette Statement zu diesem Thema findet ihr hier.

Ubisoft selbst wollte sich zu den Vorwürfen der Tierschützer bisher nicht äußern. „Far Cry 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

