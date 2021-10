PS5 kaufen: Prime-Verkauf bei Amazon steht bevor

Amazon startet wieder in den Verkauf der PS5. Einmal mehr macht der Prime-Hinweis auf die neue Verkaufsaktion aufmerksam.

Amazon konnte offenbar weitere PS5-Konsolen in die Lager packen.

Kurz vor dem ersten Geburtstag der PS5 ist Sony noch immer nicht in der Lage, die Nachfrage der Kunden zu bedienen. Hin und wieder verfügen einzelnen Händler über nachgelieferte Bestände, die jedoch in der Regel zügig ausverkauft sind.

Auch bei Amazon steht der nächste Verkauf bevor. Das recht zuverlässige Indiz liefert ein Hinweis auf der Produktseite des Händlers. Dort heißt es mal wieder: „Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5.“ Einen Testmonat könnt ihr euch hier sichern.

PS5 bei Amazon kaufen:

In der Vergangenheit wurde der Prime-Hinweis wenige Stunden vor dem erneuten Verkauf der PS5 geschaltet, sodass dieser unmittelbar bevorstehen dürfte. Am heutigen Vormittag solltet ihr eure Augen demnach auf Amazon richten. Vermutlich startet der Verkauf irgendwann zwischen 8:30 Und 10 Uhr.

Bundles wurden in der vergangenen Wochen eher selten verkauft, sodass ihr in den Produkteinträgen der Standardkonsolen die höhere Chance haben solltet. Dennoch haben wir die Bundles sowie sonstige PS5-Zubehörprodukte nachfolgend noch einmal verlinkt.

Weitere Produkteinträge zur PS5 in der Übersicht:

Unklar ist, wann es auf dem Konsolenmarkt zu einer Entspannung kommen wird. Sony selbst ging vor einigen Monaten davon aus, dass die PS5 im zweiten Halbjahr 2021 mehr oder weniger regelmäßig im Handel anzutreffen sein wird. Doch daraus wurde nichts. Und vor allem das bevorstehende Weihnachtsgeschäft dürfte die Lage noch einmal verschärfen.

Ähnlich sieht es bei der Xbox Series X aus, die bei Amazon und Co in der Regel ausverkauft ist. Lediglich die Xbox Series S ist meist verfügbar, da sich die Nachfrage nach der abgespeckten Konsole eher in Grenzen zu halten scheint.

Alle genannten New-Gen-Konsolen kamen im November 2020 auf den Markt. Während Sony regelmäßig neue Verkaufszahlen herausgibt, zuletzt im August, hält Microsoft an der Strategie fest, diese für sich zu behalten. Letztendlich rückt der Xbox Game Pass verstärkt in den Fokus der Geschäftsaktivitäten der Redmonder.

