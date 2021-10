Battlefield 2042: DICE spricht über das Level der Zerstörung

"Battlefield 2042" kommt im November auf den Markt.

DICE hat im Laufe der Woche einen neuen Gameplay-Trailer zu „Battlefield 2042“ veröffentlicht, in dem einige der neuen Karten vorgestellt werden, auf denen die Spieler zum Launch des Shooters in die Schlacht ziehen können.

Doch wie steht es um die Zerstörungselemente von „Battlefield 2042“? Kurz nach der Veröffentlichung des Videos wurde ein Statement dazu veröffentlicht, das verdeutlicht, dass die Zerstörungen im neuen Shooter mit denen verglichen werden können, die in „Battlefield 5“ zu beobachten waren. Auf den meisten Karten soll das der Fall sein.

Zerstörte Dörfer und mehr

Das Statement stammt vom DICE Community Manager Kevin Johnson, der auf Twitter zu verstehen gab, dass Fans „das Niveau der Zerstörung von Battlefield 5“ erwarten können.

Johnson im Wortlaut: „Auf den meisten Karten kann man den Zerstörungsgrad von Battlefield 5 erwarten. Auf einigen werden ganze Gebiete zerstört, wie z.B. auf Hourglass. Im Süden der Karte kann ein Dorf zerstört werden. Bei anderen ist es so, wie es im Trailer zu sehen ist! Neben diesen bombastischen Momenten wie der Rakete von Orbital.“

Euch erwarten mehrere Schlachtbereiche

In einem separaten Tweet kommentierte Johnson ebenfalls, dass die neuen Karten Schlachtfelder „in sich“ haben, die sich auf den Infanteriekampf konzentrieren werden. Dies wird geschehen, während andere Kämpfe um euch herum stattfinden, was durchaus plausibel klingt, wenn man bedenkt, dass in „Battlefield 2042“ Matches mit 128 Spielern stattfinden werden.

„Viele dieser Orte, die wir einbringen, haben Schlachtfelder in sich. Wenn ihr speziell auf Infanterie-Kämpfe aus seid, bleibt in bestimmten Gebieten und ihr werdet diese Erfahrung machen, während um euch herum größere Kämpfe stattfinden. Es gibt nichts, was euch zwingt, woanders hinzugehen“, so die Worte von Johnson.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 veröffentlicht. Der Early Access startet bereits am 12. November 2021. In unserer Newsübersicht findet ihr im Vorfeld weitere Meldungen zu „Battlefield 2042“.

