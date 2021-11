The Last of Us Serie: Druckmanns Arbeit am Set ist abgeschlossen

The Last of Us Serie:

Über Twitter verkündete Neil Druckmann, dass seine Arbeiten an der "The Last of Us"-Serie abgeschlossen sind. Die Produktion scheint gut voranzugehen.

Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann war an der Produktion der „The Last of Us“-Serie maßgeblich beteiligt. Er agierte als Co-Writer und ist einer von insgesamt fünf Regisseuren. Nun gab er bekannt, dass seine Arbeit erfolgreich abgeschlossen wurde.

Auf Twitter schrieb er gestern: „Leider… ist meine Zeit in Kanada zu Ende. An das beste Fernsehteam der Welt: Danke für eure unglaubliche Arbeit, eure Leidenschaft und dafür, dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, so willkommen zu sein! Ich werde euch furchtbar vermissen! Ich freue mich darauf, zu Naughty Dog zurückzukehren (und auf etwas wärmeres Wetter!)“

Dreharbeiten laufen noch mehrere Monate

Das heißt allerdings nicht, dass die Dreharbeiten bereits ein Ende gefunden haben. Die Regie hat er vermutlich bei ein oder zwei Episoden übernehmen, die nun erfolgreich abgedreht sind. An dieser Stelle kann ein weiterer Regisseur der Serie übernehmen. Zudem wurde die Pilotfolge erst Ende August vollendet.

Die Produktion wird voraussichtlich erst im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Wann genau die Serie an den Start gehen wird, ist noch unbekannt. Mindestens bis Herbst nächsten Jahres werdet ihr euch wohl gedulden müssen.

Kürzlich sind weitere Bilder vom Dreh aufgetaucht, die unter anderem den Ort Jackson aus den beiden Videospiel-Ablegern zeigen:

Neben Druckmann ist „Chernobyl“-Erfinder Craig Mazin als Co-Writer und geschäftsführender Produzent für die Serie verantwortlich. Die beiden Hauptfiguren Joel Miller und Ellie werden von Pedro Pascal und Bella Ramsey dargestellt.

