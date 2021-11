Call of Duty Vanguard: Wegen enttäuschender Verkaufszahlen? Gratis-Trial angekündigt

Wie Activision bekannt gab, dürfen sich interessierte Spieler über eine kostenlose Multiplayer-Trial zu "Call of Duty: Vanguard" freuen. Diese wird bereits am morgigen Donnerstag starten.

Anfang des Monats veröffentlichten Activision und die Entwickler von Sledgehammer Games den First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ für die Konsolen und den PC.

Auch wenn sich der Titel umgehend an die Spitze der britischen Charts setzte, erreichte uns vor wenigen Tagen die Meldung, dass die britischen Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“ im Vergleich mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aus dem Vorjahr um 40 Prozent einbrachen. Erschwerend kommt hinzu, dass „Vanguard“ mit einem Wertungsschnitt von rund 75 Prozent wohl kaum den Erwartungen der Spieler und Verantwortlichen entsprechen dürfte. Für Activision offenbar Grund genug, die Spieler ungewöhnlich früh mit einer kostenlosen Multiplayer-Trial zu ködern.

Kostenlose Trial auch eine Reaktion auf Halo und Battlefield?

Die Multiplayer-Trial zu „Call of Duty: Vanguard“ startet bereits am morgigen Donnerstag, den 18. November 2021 um 19 Uhr unserer Zeit und wird interessierten Spielern über einen Zeitraum von vier Tagen die Möglichkeit bieten, die Mehrspieler-Komponente von „Vanguard“ kostenlos in Augenschein zu nehmen. Sollten sich die Nutzer anschließend zum Kauf der Vollversion entschließen, können die errungenen Fortschritte natürlich übernommen werden.

Zum Thema: Call of Duty Vanguard: Verkäufe brechen ein – 40 Prozent weniger

Vermutet wird, dass Activision und Sledgehammer Games mit der kostenlosen Multiplayer-Trial zu „Call of Duty: Vanguard“ nicht nur auf die rückläufigen Verkaufszahlen reagieren könnten. Darüber hinaus stehen mit „Battlefield 2042“ auf der einen sowie „Halo Infinite“ auf der anderen Seite gleich zwei weitere Schwergewichte des Shooter-Genres in den Startlöchern, die neben „Call of Duty: Vanguard“ um die Gunst der Spieler buhlen.

„Battlefield 2042“ erscheint am Freitag, den 19. November 2021. Wer die Gold- oder Ultimate-Edition des neuen DICE-Shooters erworben haben sollte, konnte bereits am 12. November 2021 vorlegen. Der Multiplayer von „Halo Infinite“ hingegen startete in dieser Woche in die offene Beta. Die Vollversion folgt dann zusammen mit der Kampagne am 8. Dezember 2021.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard.