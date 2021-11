PS5: SCUF-Controller erscheint in Kürze – Bild und erste Details – Update

Update: Die Veröffentlichung des PS5-Controllers von SCUF verzögert sich. „Hürden, die die gesamte Branche betreffen, haben uns dazu veranlasst, die Veröffentlichung unseres neuesten Controllers zu verschieben“, heißt es in einem Twitter-Update.

Die Bereitstellung soll später in diesem Jahr zunächst in einer sehr begrenzten Menge erfolgen, was zu einem zügigen Ausverkauf führen dürfte. Schon bald sollen weitere Launch-Details enthüllt werden.

Meldung vom 25. Oktober 2021: Passend zum Weihnachtsgeschäft kommt ein neuer PS5-Controller auf den Markt. Veröffentlicht wird er allerdings nicht von Sony, sondern von SCUF, einem Unternehmen, das sich auf Controller spezialisiert hat.

Vorherigen Plänen zufolge sollte der PS5-Controller von SCUF schon seit Sommer 2021 erhältlich sein. Doch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der Lieferkette machten diesen Plan zunichte. Inzwischen gibt es einen neuen Veröffentlichungszeitraum. Die Markteinführung des PS5-Controllers wird demnach im November 2021 erfolgen.

„Wir haben euch gehört und spüren eure Frustration. Ihr solltet wissen, dass eure Begeisterung für Spiele und SCUF eine treibende Kraft für uns ist“, so der Hersteller auf Twitter. „SCUF war nicht immun gegen die Herausforderungen, die in der gesamten Spieleindustrie zu spüren waren. Aufgrund von Engpässen in der Lieferkette mussten wir die Markteinführung der PS5 SCUF vom Sommer auf Mitte November verschieben.“

Allzu viele Details wollte SCUF nicht über den PS5-Controller verraten und verwies darauf, dass ihr im kommenden Monat mehr darüber erfahren werdet, wie ihr die neuste Generation der SCUF-Controller in die Hände bekommen könnt.

SCUF-Controller mit Paddles

Ein paar winzige Details ließ sich SCUF aber noch entlocken. So erwartet euch mit dem PS5-Controller eine Hardware, die mit Paddles bestückt ist. Damit bekommt ihr beispielsweise verschiedene Möglichkeiten, während ihr gerade zielt.

„Wir können jetzt nicht zu tief in die Funktionen unseres PS5-Controllers einsteigen. Doch wir können über die grundlegenden Vorteile sprechen. Unsere Controller haben Paddles, mit denen man springen, nachladen, die Waffen wechseln, in den Nahkampf gehen usw. kann, während man immer noch zielt“, so das Unternehmen in einem Folge-Tweet.

Das auf Twitter veröffentlichte Bild lässt vermuten, dass das allgemeine Design des SCUF an den DualSense angelehnt ist, auch wenn einige Schlüsselaspekte für kompetitives Konsolenspiel zu erwarten sind, darunter die bereits erwähnten Paddles auf der Rückseite. Sie bieten bessere Anpassungsmöglichkeiten und Optionen für die Tastenbelegung für Spieler innerhalb und außerhalb von Wettbewerben.

