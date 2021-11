PlayStation Black Friday 2021: Spiele, Merchandise und mehr – Die Angebote in der Übersicht

Auch in diesem Jahr lockt PlayStation zum Black Friday mit zahlreichen Angeboten. Freuen dürft ihr euch sowohl über vergünstigte Spiele als auch die Möglichkeit, offizielles Merchandise zum Angebotspreis abzustauben.

In den USA wird mit dem sogenannten Black Friday traditionell das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Auch in Europa setzten sich der Black Friday und das damit verbundene Geschäft in den vergangenen Jahren immer mehr durch.

Zum Black Friday locken die Händler die Kunden mit zahlreichen Angeboten. Auch die Verantwortlichen von PlayStation sind in diesem Jahr natürlich wieder mit von der Partie und bieten euch unter anderem die Möglichkeit, ausgewähltes PlayStation-Merchandise zum Angebotspreis abzustauben. Hierfür müsst ihr beim Kauf lediglich den Rabattcode „BLACKFRIDAY20“ eingeben und bekommt an der digitalen Kasse einen Rabatt von 20 Prozent auf euren kompletten Einkaufspreis angerechnet.

Zahlreiche Spiele im Preis gesenkt

Doch nicht nur das offizielle PlayStation-Merchandise wurde anlässlich des Black Friday 2021 im Preis gesenkt. Darüber hinaus bietet euch das kürzlich in Deutschland gestartete „PlayStation Direct“-Programm Retail-Versionen ausgewählter PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele, die ab dem morgigen Freitag, den 19. November 2021 zum Angebotspreis direkt zu euch nach Hause geschickt werden. Darunter erfolgreiche PS5-Titel wie das Remake zum düsteren Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“, der Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, Housemarques Action-Titel „Returnal“ oder das Superhelden-Spektakel „Spider-Man: Miles Morales“.

Zum Thema: PSN Store Sale: Mehr als 1.200 Angebote für PS5 und PS4

Alle weiteren Details zu den Black Friday 2021-Angeboten im Bereich des Merchandise und des „PlayStation Direct“-Programms findet ihr auf dem deutschen PlayStation Blog. Könnt ihr auf Retail-Versionen verzichten, dann findet ihr im Rahmen des diesjährigen Black Friday-Sale im PlayStation Store zahlreiche weitere Angebote.

Egal ob „Dark Souls“, „Destiny 2“, „Apex Legends“, „Assassin’s Creed“, „Borderlands 3“, „Nioh 2“, „Returnal“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „MLB: The Show 21“; es dürfte für jeden etwas dabei sein. Eine Liste mit den Highlights wartet auf dem europäischen PlayStation Blog.

Weitere Angebote möchte Sony Interactive Entertainment morgen vorstellen.

Quelle: PlayStation Blog

