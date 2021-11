Housemarque: Ein Returnal-DLC? – Geheimnisvoller Tweet lässt Fans spekulieren

Ein kryptischer Twitter-Beitrag von Housemarque könnt eine inhaltliche Erweiterung zu "Returnal" anteasern. Das vermuten jedenfalls mehrere Fans in den Kommentaren.

Das finnische Entwicklerstudio Housemarque hat in diesem Jahr den exklusiven PS5-Titel „Returnal“ herausgebracht. Der Roguelite-Shooter kam sowohl in der Presse als auch bei den Fans gut an. Rund zwei Monate nach der Veröffentlichung gab Sony Interactive Entertainment bekannt, dass Housemarque ab sofort zur PlayStation-Familie gehört.

Doch was können wir zukünftig von Housemarque erwarten? Marketing-Director Mikael Haveri teilte schon im Mai mit, dass weitere umfangreiche Produktionen geplant sind. Schließlich diente „Returnal“ laut dem CEO Ilari Kuittinen als Sprungbrett zu größeren Produktionen. Kleinere Titel wie „Resogun“ gehören damit wohl der Vergangenheit an.

Was genau sehen wir hier?

Ein heute veröffentlichter Twitter-Beitrag regt die Fans jetzt zum Spekulieren an. Auf einem geheimnisvollen Bild sehen wir offenbar einen Ausschnitt von Atropos, dem Planeten aus „Returnal“. Zwar enthält das Foto kein interessantes Detail, doch die Nutzer in den Kommentaren haben eine klare Vermutung: Housemarque plant ein „Returnal“-DLC! Eine Fortsetzung wird es bei solch einem riskanten Projekt wohl nicht geben, doch eine Download-Erweiterung ist definitiv im Bereich des Möglichen. Auch ein umfangreiches Content-Update könnten wir uns vorstellen.

Sollte es tatsächlich zu einer Inhaltserweiterung kommen, könnte dieses Projekt auf den Game Awards im Dezember enthüllt werden. Auf dem Event von Geoff Keighley erwarten euch dieses Mal nicht weniger als 40 bis 50 Spiele. Möglicherweise dürft ihr bald mit Selene ein komplett neues Gebiet oder sogar einen neuen Planeten erkunden. Zu große Hoffnungen solltet ihr euch aber nicht machen, da es sich hierbei nur um eine grobe Spekulation handelt.

