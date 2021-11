Returnal: Exploit ermöglicht Speicherfunktion

„Returnal“ hat kürzlich ein großes Update erhalten, mit dem die Funktion „Zyklus unterbrechen“ eingeführt wurde. Sie gibt den Spielern die Möglichkeit, ihre Spielpartie zu unterbrechen und später dort fortzusetzen, wo sie im Zyklus zuletzt waren.

Das bedeutet, dass Spieler das Spiel verlassen und ihre Konsole komplett ausschalten können, ohne ihren Fortschritt während einer Sitzung zu verlieren, was vor der Veröffentlichung des neusten Updates nicht möglich war.

Im Zuge der Einführung des Updates betonte der Game Director Harry Krueger, dass es sich bei der Funktion lediglich um einen einmaligen Speicherstand handelt und nicht um eine richtige „Spiel speichern“-Option.

So erklärte er: „Wenn du den Zyklus unterbrichst, erstellt Returnal einfach einen einmaligen Speicherpunkt. Sobald du das Spiel wieder aufnimmst, wird der Speicherpunkt gelöscht und kann nicht mehr verwendet werden.“

Der Plan der Entwickler ging offenbar nicht auf. Denn einige Spieler haben eine Möglichkeit entdeckt, den Speicherpunkt auch für eine wiederholte Nutzung abzuspeichern. Dazu zählt unter anderem der Spieleautor Joseph Yaden, der in einem Tweet (weiter unten eingebettet) von einem „Returnal Suspend Cycle“-Exploit spricht.

Nachdem das Spiel von Yaden unterbrochen wurde, lud er den Spielstand auf die Cloud-Server von PlayStation hoch. Nach dem virtuellen Ableben konnte er den Speicherstand aus der Cloud herunterladen und das Spiel an dem Punkt fortsetzen, an dem es unterbrochen wurde. Umfangreich getestet wurde der Exploit zwar nicht, aber auch Kotaku berichtet von erfolgreichen Versuchen.

Immerhin: Die Funktion kann nicht während der Bosskämpfe, Zwischensequenzen, Ego-Szenen oder in einem intensiven Kampf genutzt werden. Housemarque erklärte einst, dass die Unterbrechungsfunktion entwickelt wurde, um „den Roguelike-Geist und das ‚High Stakes‘-Engagement intakt zu halten und gleichzeitig Spielern, die Returnal in kürzeren Intervallen erleben wollen, eine gewisse Lebensqualität zu bieten“.

I’ve gotta say — this method is singlehandedly getting me through Returnal. I know people are mad that I’m not playing it “the right” way, but I don’t have time to continuously die and restart over and over. I’m now enjoying it because of this and I think that’s a positive thing. https://t.co/VnKumA7dIh

— Joseph Yaden (@JosephYaden) October 31, 2021