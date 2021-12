Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im Februar

Im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks 2021 lassen wir nun einige News aus dem Februar Revue passieren. Hierzu zählen eine Top-Meldung, ein Flop und zuletzt ebenfalls ein Aufreger. Worum es dabei genau geht, das sehen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch noch einmal genauer an.

Top: Rift Apart-Veröffentlichungsdatum

Das Actionspiel „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gehört ohne Übertreibung zu den großen PlayStation-Highlights des Jahres. Insomiac Games und Sony waren lange Zeit sehr behutsam mit der Veröffentlichung neuer Informationen zum Spiel. Im Februar enthüllten sie schließlich ein entscheidendes Detail: Den Release-Termin.

Mit einem neuen Trailer verkündete das Entwicklerstudio, ihr PS5-Exklusivspiel werde am 11. Juni 2021 im Handel erscheinen. Wenige Tage vor dem Launch durften wir unseren großen PLAY3-Test veröffentlichen. Darin nannten wir das Werk einen „PlayStation 5-Pflichttitel“ und erklärten im Fazit, dass unser Heldenduo „vermutlich noch nie so gut in Fahrt [war] wie in ihrem ersten PlayStation 5-Ausflug.“

Flop: Prince of Persia-Verschiebung

Mit „Prince of Persia: The Sands of Time“ hat Ubisoft nicht nur einen Meilenstein des Action-Adventure-Genres geschaffen, sondern den klassischen Videospielhelden auch erfolgreich in die Moderne transportiert. Entsprechend verwundert es nur wenig, dass Spieler hellhörig wurden, als das Unternehmen ein Remake des wegweisenden Titels ankündigte. Unter einem sonderlich guten Stern schien die Entwicklung bis dato jedoch nicht gestanden zu haben.

Nachdem erstes Videomaterial veröffentlicht worden war, kritisierten Fans die Optik des Spiels, die „altbacken“ wirken würde. Es folgten mehrere Verschiebungen und Ubisoft versicherte, das verantwortliche Entwicklerstudio würde mehr Zeit bekommen, um dem Klassiker eine angemessene Neuauflage spendieren zu können. Im Februar folgte schließlich die Ankündigung, das „The Sands of Time“-Remake werde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Spiel soll nun irgendwann 2022 erscheinen. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Aufreger: Nemesis-Patentierung

Auch einen Aufreger hatte der zweite Monat des Jahres noch zu bieten. Stein des Anstoßes war ein genehmigter Patentantrag von Warner Bros. Interactive, mit dem sie sich das aus „Mittelerde: Mordors Schatten“ bekannte Nemesis-System schützen lassen konnten. Diese Technologie sorgte dafür, dass sich Gegner, die euch entkommen oder sogar besiegen konnten, bei ihrer nächsten Begegnung an euch erinnerten. Das System wurde damals sowohl von der Fachpresse als auch den Spielern gelobt und kam zuletzt in der Fortsetzung „Schatten des Krieges“ zum Einsatz. Bald soll die Technologie in einem kürzlich angekündigten „Wonder Woman“-Spiel genutzt werden.

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Genehmigung des Patentantrags meldeten sich erste kritische Stimmen aus der Branche zu Wort. Unter anderem bezeichnete Mike Bithell („John Wick Hex“) das Verhalten von Warner Bros. Interactive als „wirklich ekelhaft, besonders für ein Franchise, das sein brillantes Nemesis-System auf einem ganzen Haufen von Mechaniken aufgebaut hat, die aus anderen Spielen kopiert wurden. Wie es alle Spiele tun.“ Auch Alanah Pearce von Sony Santa Monica führt aus, dass durch diesen Schritt etwas, „das Videospiele prägen könnte, das Systeme haben könnte, die den Spielern wirklich Spaß machen, das sich verändern und von anderen Studios für eine wirklich lange Zeit verfeinert werden könnte, nun dramatisch eingeschränkt“ werde.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Februar-Rückblicks angelangt. Weiter geht es im nächsten Ableger unserer kleinen Artikelreihe natürlich mit dem März.

Welche Meldung aus dem Februar ist euch besonders in Erinnerung geblieben?

