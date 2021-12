The Game Awards 2021: Über 85 Millionen Zuschauer und weitere Statistiken

Auch in diesem Jahr gehörten die von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards zu den letzten großen Events des langsam aber sicher zu Ende gehenden Videospieljahres.

Im Rahmen der The Game Awards 2021 wurden nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt. Darüber hinaus durften sich die Zuschauer über diverse Neuankündigungen und Präsentationen freuen. Zu den Highlights in diesem Jahr gehörten unter anderem die offiziellen Enthüllungen von „Alan Wake 2“ oder Quantic Dreams „Star Wars: Eclipse“. Wie Geoff Keighley via Twitter bestätigte, durften sich die Verantwortlichen hinter den The Game Awards 2021 über diverse neue Rekorde freuen.

Zum einen gab Geoff Keighley bekannt, dass die The Game Awards 2021 weltweit von mehr als 85 Millionen Spielern beziehungsweise Zuschauern verfolgt wurden. Darüber hinaus wurden auf der Online-Plattform Twitter mehr als 1,6 Millionen Tweets zu den The Game Awards 2021 abgesetzt. Hinzukamen knapp 23,2 Millionen Abstimmungen seitens der Zuschauer sowie eine Watch-Time von 1,75 Millionen Stunden auf Youtube.

Weitere Meldungen zu den The Game Awards 2021:

Aufgrund der Tatsache, dass die The Game Awards in diesem Jahr weiter gewachsen sind, dürfen wir uns wohl auch 2022 auf ein groß angelegtes Event freuen, das für die Spieler mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten wird.

