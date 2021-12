Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im September

Im nunmehr neunten Teil unseres großen Jahresrückblicks 2021 widmen wir uns dem September. Genauer gesagt einigen Meldungen, die uns und euch im besagten Monat besonders bewegen konnten. Los geht’s!

Top: PlayStation Showcase

Bereits am Monatsanfang veranstaltete Sony einen PlayStation Showcase, der es richtig in sich hatte. Im Rahmen dieses Events gab es nicht nur Infos zu verschiedenen kleineren Titeln, sondern auch einige waschechte Highlights, auf die sich PlayStation 4- und PlayStation 5-Fans in den kommenden Jahren freuen dürfen.

Zu den großen Höhepunkten der Veranstaltung zählte unter anderem die offizielle Ankündigung von „Marvel’s Spider-Man 2“, in dem es Peter Parker und Miles Morales mit verschiedenen Schurken zu tun bekommen werden, beispielsweise Venom. Überraschend erfolgte zudem die Ankündigung von „Marvel’s Wolverine“, das sich an ein erwachsenes Publikum richten soll und sich ebenfalls bei Insomniac Games in Entwicklung befindet. Zum Abschluss des Events gab es darüber hinaus noch erstes Gameplay-Material von „God of War: Ragnarök“ zu sehen. Großartig!

Flop: eFootball 2022

Nach dem ersten Trailer zum neuesten Ableger der altehrwürdigen „Pro Evolution Soccer“-Reihe warteten die Fans gespannt auf das Spiel. Allerdings dürfte die Euphorie spätestens zum offiziellen Launch im September diesen Jahres schnell verflogen sein, denn an alte Glanzzeiten konnte „eFootball 2022“ wahrlich nicht anknüpfen.

Weder die Fachpresse noch die Spieler waren sonderlich angetan vom ersten Free-to-play-Ableger des Franchise, was insbesondere an zahlreichen teils haarsträubenden Bugs lag und dem eher an eine Demo-Version erinnernden Umfang lag. Auf Metacritic wurde der Titel von Spielern mit gerade einmal 0,9 Punkten abgestraft und auch bei uns konnte das Spiel keinen Blumentopf gewinnen. Letztendlich entschuldige sich Konami für den Zustand des Spiels und versprach, den Titel mit diversen Updates in den kommenden Monaten verbessern zu wollen.

Comeback: Die Alte Republik kehrt zurück

Abschließend kehren wir noch einmal kurz zum eingangs erwähnten PlayStation Showcase zurück, das eine besondere Ankündigung im Petto hatte, die wir hier gesondert nennen möchten. Mit „Star Wars: Knights of the Old Republic“ kehrt nämlich eines der besten Lizenzspiele aller Zeiten zurück!

Nachdem es im Vorfeld des Events bereits einige Gerüchte gab, wurde das Remake des Rollenspiel-Hits offiziell angekündigt und wird auf Konsolen zeitexklusiv nur für PlayStation 5 erhältlich sein. Genaue Details zur Neuauflage, die im Studio Aspyr entsteht, sind zwar noch nicht bekannt, doch neben einer modernen Grafik dürfte sehr wahrscheinlich auch das Gameplay an heutige Genre-Standards angepasst werden. Eine gute Nachricht gibt es zudem für Fans des Originals: Die alten Sprecher werden in der englischen Version des Remakes zurückkehren.

Und das war auch schon unser Rückblick auf den September 2021. Morgen widmen wir uns dem Oktober und somit dem ersten Monat des 4. Quartals. Zeit genug, um bis dahin die vorherigen Texte unserer Artikelreihe nachzuholen.

Welche Meldungen sind euch aus dem September besonders in Erinnerung geblieben?

