God of War, Horizon & Days Gone: Entwickler machten sich für die PC-Portierungen stark

Mit "Horizon: Zero Dawn", "Days Gone" und heute auch "God of War" fanden zuletzt verschiedene First-Party-Spiele der PlayStation Studios den Weg auf den PC. Laut Cory Barlog, dem Game-Director hinter "God of War" aus dem Jahr 2018, ist diese Entwicklung zu großen Teilen auf den Einsatz der Entwickler selbst zurückzuführen.

In den vergangenen Monaten verstärkte Sony Interactive Entertainment seine Bemühungen auf dem PC gleich mehrfach. So wurde mit Nixxes Software nicht nur ein neues Studio übernommen, das das Unternehmen bei den Arbeiten an den PC-Portierungen ausgewählter First-Party-Titel unterstützen soll.

Gleichzeitig wurden in der näheren Vergangenheit ehemals PlayStation-exklusive Titel für den PC veröffentlicht. Darunter Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“, das von Sony Bend entwickelte Open-World-Abenteuer „Days Gone“ oder das ab heute für den PC und Steam erhältliche Action-Feuerwerk „God of War“. Wie Cory Barlog, der Game-Director hinter „God of War“ aus dem Jahr 2018, im Interview mit der Game Informer anmerkte, ist diese Entwicklung zu einem nicht zu unterschätzenden Grad auf die verschiedenen PlayStation-Studios selbst zurückzuführen.

Weitere Portierungen bereits in den Startlöchern

„Ich denke, es war das Kollektiv von Studios überall, das sagte, dass dies eine wirklich gute Idee ist. Wir sollten das untersuchen. Irgendwann hat es dann glaube ich diesen Wendepunkt erreicht. Als wir so viele Vorschläge aus dem Kummerkasten geschickt hatten, sagten sie: ‚Ich bin es leid, das alles zu hören. Gut, wir machen das'“, führte Cory Barlog aus.

Und weiter: „Es ist ein Prozess. Wir finden immer noch als Unternehmen und als einzelne Studios heraus, wie das geht und wie der Prozess und die Strategie aussehen werden.“ Welche PlayStation-Titel als nächstes den Weg auf den PC finden werden, bleibt trotz des Versprechens, weitere Portierungen zu liefern, abzuwarten.

Die Gerüchteküche sprach zuletzt von Titeln wie „Gran Turismo Sport“ beziehungsweise „Gran Turismo 7“, den „Spider-Man“-Titeln aus dem Hause Insomniac Games oder dem Coop-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“.

Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

