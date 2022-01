Call of Duty 2022: Schlechte „Vanguard“-Verkaufszahlen könnten zur früheren Veröffentlichung führen

Es sollte niemanden überraschen, dass Activision in diesem Jahr ein neues „Call of Duty“ veröffentlichen wird. Wie bisherige Berichte mehrfach andeuteten, können sich die Spieler auf ein neues „Call of Duty: Modern Warfare“ freuen. Nun macht ein weiteres Gerücht die Runde, laut dem der neue Teil auch etwas früher als gewohnt erscheinen könnte.

Der meist gut informierte Journalist Tom Henderson hat in einem Tweet angedeutet, dass er bereits aus internen Quellen gehört habe, dass „Call of Duty“ in diesem Jahr bereits im Oktober auf den Markt kommen könnte. Normalerweise wird der neueste Shooter-Ableger im November in den weltweiten Handel gebracht. Laut Henderson könnte dies den im Vergleich schlechten Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“ geschuldet sein. Gegenüber „Call of Duty: Black Ops Cold War“ waren die Verkäufe deutlich eingebrochen.

Des Weiteren betonte Henderson, dass die frühere Veröffentlichung auch ein „großes“ Update für „Call of Duty: Warzone“ nach sich ziehen könnte, wie es bereits mit der neuesten „Caldera“-Karte geschehen ist. Zudem soll die Enthüllung des neuen Teils im Sommer erfolgen. Einen konkreteren Zeitraum konnte jedoch auch Henderson nicht nennen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie es in diesem Jahr um „Call of Duty“ stehen wird. Ein neues „Modern Warfare“ sollte die Verkaufszahlen zumindest wieder vorantreiben, wie es bereits mit dem 2019er Ableger geschehen war. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen.

