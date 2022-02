Gran Turismo 7: Songliste bekannt und die Music Replay-Funktion im Einsatz

Die Songliste des offiziellen "Gran Turismo 7"-Albums liegt vor. Zusätzlich ist ein Musikvideo zu einem ganz besonderen Lied abrufbar: Zu hören ist eine Interpretation des Klassikers "Moon Over The Castle", das von der Band Bring Me the Horizon aufgenommen wurde. Dabei findet die Music Replay-Funktion Verwendung.

In einem Monat erscheint „Gran Turismo 7“ für PS5 und PS4. Um euch auf den Soundtrack der neuen Rennsimulation vorzubereiten, hat Sony heute die offizielle Tracklist enthüllt. Enthalten sind neun Tracks von verschiedenen Künstlern, die euer Spielerlebnis abrunden werden. Verschiedenste Genres wurden abgedeckt, um so viele Spieler wie möglich anzusprechen.

Die Songs in der Übersicht

Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil‘ TJay Bring Me the Horizon: Moon Over the Castle Major Lazer: I Don‘t Care feat. Lous and the Yakuza Nothing but Thieves: Life‘s Coming in Slow Kim Dracula: Unstoppable Rosalía: Bizcochito Disciples: Squad feat. GoldLink London Grammar: Baby It‘s You (George Fitzgerald Remix) Jawsh685: Drift

Zum zweitgenannten Track ist heute ein Musikvideo veröffentlicht worden. Dabei handelt es sich um einen Klassiker, den langjährige Fans sofort wiedererkennen müssten. Dieses Musikstück wurde damals für den ersten „Gran Turismo“-Ableger komponiert und kann nun in neuer Form angehört werden. Die britische Band Bring Me the Horizon liefert nämlich eine ganz eigene Interpretation.

Noch erwähnenswert: Im Video seht ihr die sogenannte Music Replay-Funktion im Einsatz. Damit werden die Kameras von selbst generiert, um den Beat des Songs zu synchronisieren. Das Ergebnis ist eine einmalige Replay-Aufnahme. Nutzt diese Funktion, um eure Aufnahmen an eure Lieblingssongs anzupassen!

Weitere Meldungen zu „Gran Turismo 7“:

Wenn ihr am Soundtrack und weiteren Zusatzinhalten interessiert seid, solltet ihr euch die zwei Varianten der 25th Anniversary Edition anschauen. Sowohl in der digitalen als auch in der physischen Edition ist das Album „Find Your Line“ enthalten. Zu den weiteren Boni gehören unter anderem drei exklusive Fahrzeuge und über eine Million Credits.

Das Musikvideo zu „Moon over the Castle“:

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren