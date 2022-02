PlayStation Productions: Neue Film- und TV-Animation mit den größten Marken

Während große Märkte wie die Vereinigten Staaten sowie die meisten europäischen Länder erst in dieser Woche bedient werden, ging die Verfilmung von „Uncharted“ in einigen Regionen bereits in der vergangenen Woche an den Start. Trotz mittelmäßiger Wertungen scheint der Erfolg an der Kinokasse vorprogrammiert zu sein, wie erste Zahlen verdeutlichen.

Ebenfalls verdeutlichte der Film, dass Sony für PlayStation Productions, einem Studio, das 2019 mit der Absicht gegründet wurde, die großen PlayStation-Marken auf die Leinwand zu bringen, eine neue Animation erschaffen ließ. Sie wurde in dieser Woche auf den offiziellen Kanälen von PlayStation geteilt und kann nachfolgend gestartet werden.

Wie die Eröffnungsanimation, die seit 2020 in den PlayStation Studios-Spielen verwendet wird, zeigt die neue Animation unter anderem Charaktere aus den Serien „Uncharted“, „The Last of Us“, „God of War“, „Horizon“, „Ratchet & Clank“ und „LittleBigPlanet“.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn sämtliche Franchises und Charaktere irgendwann in einer eigenen Film- oder Fernsehadaption auftauchen würden. Und die ersten Schritte wurden bereits vollzogen: Verfilmungen und TV-Serien zu „The Last of Us“, „Ratchet & Clank“, „Ghost of Tsushima“ und „Uncharted“ gab es bereits oder sie sind in Arbeit.

PlayStation Productions wird vom erfahrenen Sony-Vermarkter Asad Qizilbash geleitet, der auch für die Produktentwicklung der PlayStation Studios verantwortlich ist. Im vergangenen Jahr erkläret er: „Wir haben drei Ziele: Die Größe der Audienz für Spiele erhöhen. Das Produkt zu Sony Pictures bringen. Die Zusammenarbeit zeigen.“

Eine weitere Marke, die ihr irgendwann in den Kinos sehen werdet, ist voraussichtlich „Destiny“. Die Übernahme von Bungie erfolgte nicht nur mit dem Ziel, den Bereich der Service-Spiele zu stärken. Auch sollen die Franchises zusammen mit Sony in Filme verwandelt werden. Vor allem „Destiny“ bietet ein reichhaltiges Universum, das nicht nur einen Film füllen könnte.

Welche PlayStation-Marke bzw. welchen Charakter wollt ihr als nächstes im Kino oder als TV-Serie sehen? Kratos? Sackboy? Aloy?

