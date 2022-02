PlayStation Plus: Erste Titel des März-Line-Ups bekannt?

Erscheint "Team Sonic Racing" im März 2022 via PlayStation Plus?

Auch im kommenden Monat werden Abonnenten des PlayStation Plus-Angebots natürlich mit den obligatorischen Titeln bedacht, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das eigene PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

Nachdem die Website „Dealabs“ in den vergangenen Monaten immer wieder für Leaks zu haben war und sowohl die PlayStation Plus- als auch die Games with Gold-Titel des Folgemonats korrekt vorhersagte, legte „Dealabs“ nun nach und lieferte uns Hinweise auf das PlayStation Plus-Line-Up im März 2022. Wie angedeutet wurde, dürfen wir uns unter anderem auf den 2019 von Sega und Sumo Digital veröffentlichten Fun-Racer „Team Sonic Racing“ sowie das Survival-Abenteuer „Ark Survival Evolved“ aus dem Hause Studio Wildcard freuen.

Die offizielle Enthüllung erfolgt am Abend

So heißt es seitens „Dealabs“: „Hallo oder guten Abend an alle. Ich habe mich in letzter Zeit für Ark Survival Evolved und Team Sonic Racing interessiert und möchte sie kaufen, um sie auf meiner PS5 zu spielen. Da ich weiß, dass ich absolut kein Geld habe, zögere ich, sie zu kaufen. Aber hey, am Ende warte ich vielleicht bis Anfang des nächsten Monats.“ Die offizielle Ankündigung des PlayStation Plus-Line-Ups für den Monat März 2022 erfolgt am heutigen Mittwoch Abend gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Dann erfahren wir auch, ob die Angaben von „Dealabs“ genau wie in den vergangenen Monaten zutreffend sind. Großartige Zweifel daran dürfte es allerdings nicht geben, da die Website mit ihren Leaks in der näheren Vergangenheit stets Punktlandungen hinlegte. Da es sich bei „Team Sonic Racing“ und „Ark Survival Evolved“ um PlayStation 4-Titel handelt, dürfte allerdings die Frage im Raum stehen, ob im Laufe des heutigen Abends nicht noch ein mögliches PlayStation 5-Spiel für das PlayStation Plus-Line-Up des Monats März 2022 bestätigt wird.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden euch heute Abend zeitnah mit allen relevanten Details zu den PlayStation Plus-Titeln des kommenden Monats versorgen.

