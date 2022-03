PS5, Xbox Series X/S & Switch: Spieler gaben 60 Milliarden Dollar für Konsolen, Spiele und Abodienste aus

Spieler haben im vergangenen Jahr ein ordentliches Sümmchen in ihr Hobby investiert. Analysten zufolge wurden 2021 nicht weniger als 60 Milliarden Dollar umgesetzt.

Einem Bericht von Ampere Analysis zufolge konnte die Spieleindustrie im vergangenen Jahr enorme Summen an Einnahmen erwirtschaften. Nach Angaben von Piers Harding-Rolls, Leiter der Spieleforschung bei Ampere, erzielte die Spieleindustrie mit dem weltweiten Verkauf von Konsolen, Spielen und damit verbundenen Abonnementdiensten einen Gesamtumsatz von 60 Milliarden Dollar.

Durch Konsolenmangel ausgebremst

Das ist mehr als im vorherigen Jahr, was aufgrund der weiteren Verbreitung der kostspieligen Konsolen PS5 und Xbox Series X wenig überrascht. Harding-Rolls ist jedoch der Ansicht, dass das knappe Angebot der PS5 und Xbox Series X bremsend einwirkte, sodass es am Ende auch mehr als die 60 Milliarden Dollar hätten werden können.

Der Analyst verweist ebenfalls auf die breite Akzeptanz von Abonnementdiensten wie PlayStation Plus, PS Now und Xbox Game Pass. Allein PS Plus kommt mittlerweile auf eine. Der Xbox Game Pass hat eine Basis von 25 Millionen Mitgliedern. Auchkönnte demnach auf eine hohe Akzeptanz stoßen. Die möglichen Preise

Darüber hinaus wurde geschätzt, dass die Ausgaben der Spieler für kosmetische Gegenstände im Spiel und Mikrotransaktionen geringer waren als im Jahr 2020 – wenn auch nur um 1 Prozent. Die physischen Verkäufe machten lediglich 30 Prozent der gesamten Softwareverkäufe aus, während die Ausgaben der Spieler für Abonnementdienste im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent stiegen.

Ein gewaltiger Umsatzanstieg wird in diesem Jahr nicht erwartet. Doch Schätzungen zufolge könnte die Spieleindustrie 2022 rund 61,1 Milliarden Dollar einnehmen und damit erneut Rekorde brechen. Eine höhere Zahl wäre zu erwarten, wenn es Sony und Microsoft gelingt, die Engpässe bei den Konsolen in diesem Jahr zu beseitigen. Nach wie vor ist vor allem die PS5 äußerst schwer zu bekommen. Die abgespeckte Xbox Series S ist hingegen seit Monaten mit einem deutlichen Rabatt im Angebot.

