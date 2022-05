PS Plus Juni 2022: Abo-Spiele möglicherweise bekannt

In dieser Woche werden die PS Plus-Spiele für Juni 2022 angekündigt. Die Enthüllung erfolgt voraussichtlich am kommenden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr.

In den vergangenen Monaten gab es vor der offiziellen Ankündigung regelmäßig einen Leak, der sich im nachhinein bestätigte. Und auch heute kam ein einschlägiges Gerücht auf. Demnach könnten die folgenden drei Spiele im Juni 2022 in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen werden.

Kratos, Naruto und Nickelodeon-Stars

Sollten sich die Angaben bestätigen, wäre nicht nur das Kratos-Abenteuer aus dem Jahr 2018 dabei. Auch könnten sich die Spieler auf „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ und „Nickelodeon All-Star Brawl“ einstellen.

PS Plus im Juni 2022 (unbestätigt):

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Doch Vorsicht: Nachdem die Leaks der vergangenen Monate fasst ausschließlich von einem User auf Dealabs stammten und aufgrund der Verlässlichkeit einer Bestätigung gleichkamen, brachte das heutige Gerücht die spanische Webseite Areajugones in den Umlauf. Hier muss einfach abgewartet werden, ob sich die Angaben auch diesmal bewahrheiten.

Sollte der Bericht stimmen, würde die Aufnahme von „God of War“ in erster Linie PS4-Spielern ohne PS5-Zugriff zugute kommen. Denn das Kratos-Abenteuer ist bereits ein Teil der PlayStation Plus-Collection, die mehrere PS4-Spiele umfasst, die ohne Zusatzkosten auf der PS5 gespielt werden können.

Die Annahme, dass „God of War“ auf breiter Basis ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt wird, könnte ein Hinweis für den Start der Marketingkampagne für das kommende „God of War Ragnarök“ sein, das in diesem Jahr für PS4 und PS5 veröffentlicht werden soll.

PS Plus-Games für Mai weiterhin verfügbar

In der Zwischenzeit stehen noch die PS Plus-Spiele zum Download bereit, die Sony im laufenden Mai zur Verfügung gestellt hat. Dabei handelt es sich um „FIFA 22“ für PS4 und PS5, „Curse of the Dead Gods“ für PS4 und „Tribes of Midgard“ für PS5 und PS4. Weitere Details dazu sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Die drei PS Plus-Spiele für Juni sind nicht die einzige Neuerung, die Abonnenten im kommenden Monat erleben werden. Denn in Europa steht die Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes bevor. Hierzulande geht es am 22. Juni 2022 los, nachdem erste asiatische Länder in der vergangenen Woche an der Reihe waren und einen Schock erlebten, der inzwischen korrigiert wurde.

Nach der Umstellung können Spieler zwischen den Stufen Essential, Extra und Premium wählen und erhalten einen Zugriff auf eine unterschiedliche Anzahl an Inhalten. Die Preise reichen von 60 bis 120 Euro pro Jahr. Bestandskunden werden automatisch in die Essential-Stufe aufgenommen und können im Anschluss ein Upgrade vornehmen.

