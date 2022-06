PS Plus & Xbox Game Pass: Take-Two lehnt Day-One-Veröffentlichungen weiter ab

In einem Interview mit GamesIndustry.biz sprach Take-Two Interactives CEO Strauß Zelnick unter anderem über Abo-Angebote wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass. Wie Zelnick ausführte, hat sein Unternehmen weiterhin kein Interesse daran, große Titel zu ihrem Launch über die Dienste anzubieten.

Am 22. Juli 2022 startet hierzulande die neue dreistufige Version von PlayStation Plus, die unter anderem eine mehrere hundert Titel starke Software-Bibliothek mit sich bringen und in diesem Bereich bis zu einem gewissen Grad zum Xbox Game Pass aufschließen wird.

In einem von GamesIndustry.biz geführten Interview ging Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, auf Abo-Angebote wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass ein und schloss auch weiterhin aus, dass große Titel des Publishers bereits zum Launch den Weg in Dienste dieser Art finden. „Wir haben verschiedene Abonnementdienste unterstützt und haben dies gerne getan“, sagte Zelnick. „Wir waren dahingehend skeptisch, Frontline-Konsolenprodukte am ersten Tag über das Abonnement verfügbar zu machen.“

Take-Twos CEO führte aus: „Das macht für uns keinen Sinn, weil wir aus wirtschaftlicher Sicht nicht glauben, dass die Verbraucher dann bereit sind, dafür zu zahlen. Warum sollten sie es denn auch? Und wir können es uns nicht leisten, unser Geschäft wirtschaftlich nicht sinnvoll auf den Kopf zu stellen.“

Die Strategie des Publishers könnte sich in der Zukunft ändern

Für altere Titel eines Back-Katalogs mache eine Veröffentlichung über Abo-Dienste aber durchaus Sinn, da Entwickler und Publisher Titel, die sich kaum noch verkaufen, noch einmal monetarisieren könnten. Dauerhaft in Stein gemeißelt ist diese Strategie allerdings nicht, wie Zelnick im weiteren Verlauf des Interviews ausführte. Schließlich bestehe immer die Möglichkeit, dass sich die aktuellen Abo-Angebote verändern beziehungsweise dass die Videospiel- und Entertainment-Landschaft in ein paar Jahren ganz anders aussieht, als es heute der Fall ist.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Dieses Unternehmen operiert nicht auf der Grundlage der Meinungen einer Person, einschließlich meiner, und wenn es sinnvoll ist, unterstützen wir Abonnementdienste, und wenn der Verbraucher dort sein möchte, werden wir dort sein“, führte Zelnick abschließend aus. „Es ist eines der erschreckenden Dinge bei der Arbeit in Videospielen – dass wir bei allem so auf dem neuesten Stand sind, dass jede Vorhersage jemanden unweigerlich dumm dastehen lässt.“

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, Take-Two Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren