Electronic Arts: FIFA 23, Need for Speed Unbound und Skate 4 kurz vor Enthüllung – Gerücht

Es scheint, dass Electronic Arts im bevorstehenden Juli für die Enthüllungen von "FIFA 23", "Need for Speed Unbound" und "Skate 4" sorgen wird. Davon berichtet der meist gut informierte Tom Henderson.

Nachdem das Summer Game Fest einige Ankündigungen für das laufende Jahr und darüber hinaus brachte, scheint Electronic Arts im Juli für weitere Enthüllungen zu sorgen.

Einem Bericht zufolge möchte der Publisher im Laufe des kommenden Monats eine Reihe neuer Titel enthüllen. Darunter befinden sich laut Tom Henderson „Skate 4“, ein neues „Need For Speed“ und ein weiteres „FIFA“.

Fotorealistische Grafiken mit Anime-Elementen

Sowohl das Renn- als auch das Fußballspiel sollen in der zweiten Julihälfte vorgestellt werden. Henderson zufolge wird das neue „Need for Speed“ verglichen mit der klassischen Formel der Reihe einiges anders machen. Das gelte unter anderem für das Charakterdesign, das an die Fernsehserie „The Boondocks“ erinnern soll.

Der Insider Jeff Grubb erklärte zuvor, dass der Titel „eine stilisierte Ästhetik annehmen wird, die fotorealistische Grafiken mit Anime-Elementen kombiniert“. Davon habe auch Henderson gehört.

Ein großes Feature des Spiels seien die „Meetups“, bei denen sich Spieler auf der Karte treffen und Rennen austragen können. Die Strecken werden als „einzigartig“ beschrieben.

Eine der Quellen habe betont, dass ein großer Zug über die Karte fährt, während Spieler ein Rennen absolvieren. Einzelheiten dazu liegen noch nicht vor.

Auch wenn dahingehend noch nichts bestätigt wurde, heißt es, dass das Rennspiel den Titel „Need For Speed: Unbound“ tragen könnte. Henderson ist sich allerdings nicht sicher, ob es nur der Codename ist.

Was ist über FIFA 23 bekannt?

EA Sports gab vor einigen Wochen bekannt, dass die FIFA und EA ihre Partnerschaft im kommenden Jahr beenden werden, sodass das 2022er Fußballspiel des Publishers letztmals den Namen „FIFA“ tragen wird. Ab 2023 müssen sich Fans an den Namen „EA Sports FC“ gewöhnen.

Electronic Arts versicherte im Zuge der Ankündigung, dass die Fans dank der laufenden Verträge „dieselben großartigen Erfahrungen, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten“ erhalten werden, die sie auch während der FIFA-Partnerschaft hatten.

Es gibt Spekulationen, dass Electronic Arts in „FIFA 23“ weibliche Ligen integrieren wird, da der Publisher das Spiel zu einem „einheitlichen Titel“ machen möchte. Laut Henderson werden sowohl die Weltmeisterschaften der Männer als auch der Frauen aufgenommen. Und Cross-Play werde das einheitliche Erlebnis Wirklichkeit werden lassen.

Das könnte euch zu Electronic Arts ebenfalls interessieren:

Zu „Skate 4“ liegen keine weiteren Details vor. Aber auch dieser Titel soll im Juli vorgestellt werden, was die Frage aufkommen ließ, warum der Publisher in diesem Jahr auf eine EA Play verzichtete.

Beachtet werden muss wie gewohnt: Keine der neuen Angaben wurde bestätigt. Allerdings kann Henderson eine erstaunliche Erfolgsbilanz als Spiele-Insider vorweisen.

