Avatar Frontiers of Pandora: Bekannter Insider bringt Releasetermin ins Gespräch

Zu den Projekten, an denen die Entwickler von Ubisoft Massive derzeit arbeiten, gehört neben einem Open-World-Titel im „Star Wars“-Universum auch das Science-Fiction-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“.

Wie Ubisoft im Mai dieses Jahres bekannt gab, soll das neue „Avatar“-Projekt im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 und somit bis zum 31. März 2023 veröffentlicht werden. Während der Publisher zu einem möglichen Releasetermin noch schweigt, möchte der bekannte und als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson bereits mehr wissen.

Wie Henderson berichtet, soll „Avatar: Frontiers of Pandora“ für eine Veröffentlichung am 18. November 2022 vorgesehen sein. Dies sollen ihm nicht näher konkretisierte Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind, bestätigt haben.

Ein vollgepackter Monat

Sollten sich die Angaben von Tom Henderson bewahrheiten, dann wird sich „Avatar: Frontiers of Pandora“ im diesjährigen Weihnachtsgeschäft in einem vollgepackten Monat behaupten müssen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll nämlich auch „God of War: Ragnarök“ im November 2022 veröffentlicht werden. Selbiges gilt für das neue „Need for Speed“ aus dem Hause Criterion Games, das unbestätigten Berichten zufolge am 4. November 2022 erscheint.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft zu den Gerüchten um den Releasetermin von „Avatar: Frontiers of Pandora“ steht derzeit noch aus. Im neuen „Avatar“-Abenteuer steht euch laut offiziellen Angaben eine immersive Spielerfahrung ins Haus, bei der die Entwickler von Ubisoft Massiv mehr als nur das Ziel, euch eine simple Nacherzählung des Films zu liefern, verfolgen. Stattdessen wird eine First-Person-Erfahrung versprochen, die euch die Welt von Pandora aus einem ganz neuen Blickwinkel präsentiert und sowohl mit ihrer beeindruckenden Technik als auch der spannenden Geschichte punktet.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Plattform Stadia in Entwicklung.

Quelle: Exputer

