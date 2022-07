Elden Ring & Switch: Werden laut der NPD Group die großen Gewinner des Jahres 2022

In den vergangenen Jahren stand am Jahresende stets ein "Call of Duty"-Titel an der Spitze der Jahres-Charts der USA. Geht es nach Mat Piscatella von den Marktforschern der NPD Group, dann wird 2022 jedoch kein "Call of Duty", sondern stattdessen das Open-World-Rollenspiel "Elden Ring" die Spitze der Charts inne haben.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Blog-Eintrags beschäftige sich Mat Piscatella, ein Analyst der Marktforscher der NPD Group, mit der Entwicklung des US-amerikanischen Marktes für Videospiele, Konsolen und Hardware-Zubehör.

Nachdem sich in den USA in den vergangenen Jahren stets ein „Call of Duty“-Ableger zum erfolgreichsten Spiel des Jahres entwickelte, rechnet Piscatella in diesem Jahr mit einer zwischenzeitlichen Wachablösung. Wie der NPD-Analyst zu verstehen gibt, geht er davon aus, dass From Softwares gefeiertes Rollenspiel „Elden Ring“ als erfolgreiches Spiel aus dem US-Jahr 2022 hervorgehen wird.

„Obwohl Elden Ring die Einzeltitel-Charts anführt, wird Call of Duty im 14. Jahr in Folge das meistverkaufte Premium-Gaming-Franchise auf dem US-Markt bleiben“, führte der Analyst aus.

Landet die Switch vor der PS5 und der Xbox Series X/S?

Zu den weiteren Titeln, die laut Piscatella in diesem Jahr die US-amerikanischen Videospiel-Charts dominieren werden, gehören „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das kürzlich für einen Release Anfang November bestätigte „God of War: Ragnarök“, das Superhelden-Spektakel „Gotham Knights“, Guerilla Games‘ „Horizon: Forbidden West“, „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“, „Madden NFL 23“, „NBA 2K23“, „Pokémon Legends: Arceus“ sowie die neuen „Pokémon“-Ableger „Scarlet“ und „Violet“.

Geht es um die Verkaufszahlen der Konsolen, dann wird laut Piscatella Nintendos Switch ein weiteres Mal die Nase vorne haben. Eine Entwicklung, die im Fall oder Fälle wohl auch auf die weiterhin anhaltenden Lieferengpässe der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S zurückzuführen sein dürfte. Berücksichtigt man lediglich den Umsatz, der mit den Konsolen generiert wird, dann ist laut Piscatella damit zu rechnen, dass die Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S am Ende des Jahres 2022 dicht beieinander liegen werden.

Unter dem Strich soll der US-Videospielmarkt im Jahr 2022 Umsätze in Höhe von 55,5 Milliarden US-Dollar generieren. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Minus von 8,7 Prozent.

Quelle: NPD Group

