Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht: Neuer Teaser zum Fantasy-Epos veröffentlicht

Mit „Die Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet in nicht einmal zwei Monaten nicht nur eine der größten Fantasy-Serien des Jahres, sondern darüber hinaus die teuerste Serienproduktion aller Zeiten. Um die Vorfreude der Fans auf das kommende Mittelerde-Epos noch weiter anzuheizen, veröffentlichte Streaming-Service Amazon Prime Video heute einen neuen Teaser, den ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel anschauen könnt.

Die Ringe der Macht erweckt das Zweite Zeitalter zum Leben

Die kommende „Der Herr der Ringe“-Serie entführt uns ins Zweite Zeitalter und damit eine Epoche in der langen Historie Mittelerdes, die im Filmbereich bisher kaum behandelt wurde. Es ist das Zeitalter, in dem Sauron den legendären Einen Ring schmiedete und ebenso eine Zeit, in der Königreiche sich erhoben und wieder zerfielen, Helden auf die Probe gestellt wurden und ein gewaltiger sowie mächtiger Bösewicht die Welt in Dunkelheit hüllen wollte.

Tausende von Jahren vor den Ereignissen in „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ stehen in der Prime Video-Serie vor allem neue Charaktere im Mittelpunkt. Allerdings werden sich Fans ebenfalls auf ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern freuen dürfen. Eine zentrale Figur im bald startenden Fantasy-Epos ist beispielsweise eine junge Galadriel, die miterleben muss, wie sich nach einer langen Zeit des Friedens wieder das Böse in Mittelerde erhebt. Wie der Titel bereits andeutet, wird es unter anderem um „Die Ringe der Macht“ gehen, von denen 19 Stück von den Elben geschmiedet wurden. Den 20. besaß Sauron.

In prominenten Rollen werden unter anderem Robert Aramayo („Game of Thrones“) als Elrond, Morfydd Clark („His Dark Materials“) als Galadriel, Ismael Enrique Cruz Córdova („The Mandalorian“) als Arondir zu sehen sein sowie Daniel Weyman („The Sandman“), der den Part des Fremden übernimmt.

Als Showrunner sind Patrick McKay und J.D. Payne (beide „Star Trek: Beyond“) an Bord, während Juan Antonio Bayona („Jurassic World: Der gefallene Königreich“) als Regisseur der ersten beiden Episoden bestätigt wurde. Für die Drehbücher der Serie zeichnen derweil unter anderem Jason Cahill („Die Sopranos“) und Gennifer Hutchison („Breaking Bad“) verantwortlich.

Amazon Prime Video hat hinter den Kulissen somit ein erfahrenes Team zusammengestellt, das teilweise bereits an Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“-Trilogie mitwirkte. Ein Umstand, welcher angesichts der Produktionskosten der Fantasy-Serie nicht verwunderlich ist. Es wird spekuliert, dass der Konzern insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in „Die Ringe der Macht“ investiert. Allein die Filmrechte sollen bereits 250 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Die Fantasy-Serie ist übrigens nicht das einzige Mittelerde-Projekt, das sich gegenwärtig in Arbeit befindet. Mit „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ wurde bereits letztes Jahr ein Anime-Film angekündigt und Gaming-Fans dürfen sich auf das Action-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ freuen.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet am 2. September 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video.

