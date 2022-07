Mass Effect: So sollte die Trilogie laut Hauptautor Karpyshyn ursprünglich enden

Die meisten unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass das Ende von „Mass Effect 3“ im Jahr 2012 für reichlich Gesprächsstoff sorgte, da der Großteil der Community mit dem Finale der „Mass Effect“-Trilogie alles andere als zufrieden war.

Unter anderem wurde den Entwicklern beziehungsweise Autoren von BioWare vorgeworfen, dass mit dem Ende viele der Entscheidungen, die die Spieler und Spielerinnen im Laufe der drei „Mass Effect“-Abenteuer trafen, untergraben wurden. Auch wenn der kostenlose „Extended Cut“ das Ende von „Mass Effect 3“ überarbeitete, blieb ein Teil der ursprünglich geäußerten Kritik.

Wie Drew Karpyshyn, der Hauptautor hinter „Mass Effect“ und „Mass Effect 2“, in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Reddit ausführte, hätte es dazu allerdings nicht kommen müssen. Stattdessen war zunächst nämlich ein ganz anderes Ende geplant, das sich deutlich vom kritisierten Finale von „Mass Effect 3“ abgehoben hätte.

Hauptautor spricht über das ursprünglich geplante Ende

„Wir hatten einige sehr grobe Ideen“, schrieb Karphyshyn. „Im Grunde ging es darum, die Reaper durch die Massenrelais zu locken und dann das gesamte Netzwerk zur Explosion zu bringen, um sie auszulöschen … aber auch die Relais zu zerstören/zu beschädigen und jede galaktische Gemeinschaft von den anderen zu isolieren.“ Doch auch dieses Ende hätte laut Karphyshyn das eine oder andere Problem mit sich gebracht.

Beispielsweise hätte sich den Autoren die Frage gestellt, wie es nach diesem Ende möglich gewesen wäre, die Geschichte von „Mass Effect“ in kommenden Ablegern auf glaubwürdige Art und Weise fortzusetzen. Nachdem er BioWare nach der Fertigstellung von „Mass Effect 2“ verließ, kehrte Karpyshyn zwischen 2015 und 2018 zum kanadischen Studio zurück, um an Titeln wie „Star Wars: The Old Republic“ und dem kommerziell gescheiterten Loot-Shooter „Anthem“ zu arbeiten.

Derzeit entsteht bei BioWare der nächste Teil der „Mass Effect“-Saga, der aber wohl noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird.

